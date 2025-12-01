"Co.Za.Radość.", premiera: 03.12

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) jest spoiwem, które co roku w czasie świąt trzyma w ryzach swoją chaotyczną, ale kochającą się rodzinę. Od perfekcyjnie udekorowanych pierniczków po starannie zapakowane prezenty - nikt nie przebije w tym Claire. Jednak w tym roku, po zaplanowaniu dla rodziny wyjątkowej wycieczki, bliscy popełniają fatalny błąd... przez pomyłkę zostawiają ją samą w domu. Zmęczona, sfrustrowana i niedoceniona, Claire wyrusza na własną spontaniczną przygodę. Podczas gdy jej rodzina gorączkowo próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwany urok świąt, które wymknęły się spod kontroli.

Reklama

"Co.Za.Radość." to pełna energii świąteczna komedia oddająca hołd wszystkim przepracowanym gospodyniom (i gospodarzom) w tym gorącym, świątecznym okresie. W obsadzie filmu, którego reżyserem jest Michael Showalter, znaleźli się: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria i Joan Chen.

"Powiedz mi po cichu", premiera: 12.12

"Powiedz mi po cichu" ("Dímelo bajito") to adaptacja powieści Mercedes Ron, autorki bestsellerów z listy New York Timesa i twórczyni globalnego fenomenu "Trylogii Winnych".

Kamila Hamilton miała wszystko pod kontrolą... a przynajmniej tak jej się wydawało. Nie przewidziała jednak powrotu braci Di Bianco, którzy znów wywrócą jej świat do góry nogami. Siedem lat temu pierwszy pocałunek z Thiago i bezwarunkowa opiekuńczość Taylora na zawsze odmieniły jej życie. Teraz ich powrót zagraża starannie zbudowanej fasadzie Kami. Nie jest już tą samą niewinną dziewczyną, którą kiedyś znali - odkąd odeszli, nikt nie potrafił się do niej naprawdę zbliżyć. Nikt oprócz nich. Czy Kami zdoła oprzeć się samej obecności Thiago? Co się stanie, gdy Taylor zacznie patrzeć na nią inaczej? Czy wszystko znów rozpadnie się na tysiąc kawałków? - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

W rolach głównych występują: Alicia Falcó ("Bunkier miliarderów"), Fernando Lindez ("Szkoła dla elity") oraz Diego Vidales ("Nudes"). Obsadę uzupełniają: Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan oraz Fernando Nagore.

"Fallout" sezon 2: nowe odcinki od 17.12

Serial "Fallout" produkcji Prime Video powstał na podstawie kultowej serii gier, której akcja osadzona jest w XXII i XXIII wieku, w retrofuturystycznej scenerii postapokaliptycznej Ameryki. Część ludności zamieszkuje samowystarczalne bunkry - wśród nich jest Lucy (Ella Purnell), która wyrusza w karkołomną podróż przez Pustkowia. Na swojej drodze spotyka Ghoula (Walton Goggins) oraz Maximusa (Aaron Moten).

Fabuła nowych odcinków rozpoczyna się tuż po epickim finale 1. sezonu i zabiera widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas. W materiale przedstawiono nowego członka obsady, Justina Theroux, w roli Roberta House'a, a widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć jednego z najbardziej przerażających postapokaliptycznych drapieżników z uniwersum "Fallouta" - stwora nazywanego Deathclaw. Poznamy więcej szczegółów z życia Ghoula, z czasów, gdy był odnoszącym sukcesy aktorem, mieszkającym w Vegas przed katastrofą.

Zdjęcie "Fallout" / Prime Video / materiały prasowe

Seria "Park Jurajski" od 1.12

"Park Jurajski" Stevena Spielberga zapoczątkował jedną z najbardziej dochodowych serii w historii i został uhonorowany trzema Oscarami (efekty specjalne, dźwięk, montaż). Pierwowzorem historii była powieść Michaela Crichtona z 1990 o tym samym tytule. Historia o fikcyjnej wyspie, na której naukowcy skonstruowali park rozrywki z genetycznie wyhodowanymi dinozaurami.

Od pierwszego grudnia na platformie Prime Video będzie można zobaczyć 4 filmy z serii: "Park Jurajski" (1993), "Zaginiony Świat: Park Jurajski" (1997), "Park Jurajski III" (2001) oraz "Jurassic World" (2015).

Nowości Prime Video: grudzień. Lista tytułów

"The Merchants of Joy" - 01.12

"Walkiria" - 01.12

"Szalona wyprawa Billa i Teda" - 01.12

"Bill i Ted ratują wszechświat" - 01.12

"Hansel i Gretel: Łowcy czarownic" - 01.12

"Wykidajło" - 01.12

"21 Jump Street" - 01.12

"22 Jump Street" - 01.12

"Klatka dla ptaków" - 01.12

"Cztery wesela i pogrzeb" - 01.12

"Potężna dziewiątka": sezon 1 od 03.12

"Kiedyś, może jutro": sezon 1 od 06.12

"Merv" - 10.12

"Human Specimens" - sezon 1 - 18.12

Zobacz też:

To koniec jej kariery? Aktorka niemal całkowicie straciła wzrok

