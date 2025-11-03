"Dom pełen dynamitu": nowość Netfliksa wbija w fotel

Fabuła produkcji "Dom pełen dynamitu" osnuta jest wokół grupy oficjeli Białego Domu, którzy muszą zapobiec "zbliżającemu się zagrożeniu i ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą". Akcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym.

Za kamerą stanęła Kathryn Bigelow, laureatka Oscara za film "The Hurt Locker: W pułapce wojny", a scenariusz napisał Noah Oppenheim, odpowiedzialny m.in. za filmy "Jackie", "Więzień labiryntu" czy serial "Dzień zero". W rolach głównych poza Ferguson wystąpili Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Willa Fitzgerald i Anthony Ramos.

Reklama

Film debiutował podczas 82. MFF w Wenecji w głównej sekcji konkursowej. Użytkownicy Netfliksa od 24 października mogą go zobaczyć na platformie.

"Dom pełen dynamitu" numerem jeden na Netfliksie w Polsce

"Dom pełen dynamitu" podbił serca widzów w Polsce. Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni w naszym kraju na Netfliksie. Wyprzedza m.in. "Drugą Furiozę", która do tej pory stała na najwyższym stopniu podium. Na kolejnych miejscach znalazła się "Ballada o drobnym karciarzu" oraz "Vinci 2".

Zarówno krytycy, jak i widzowie są zachwyceni nowością giganta streamingowego. W serwisie Rotten Tomatoes "Dom pełen dynamitu" otrzymał 76% pozytywnych ocen od recenzentów i 78% od publiczności.

"Reżyserka precyzyjnie buduje napięcie, niepokój, zagubienie, poczucie zagrożenia w obliczu zbliżającego się konfliktu. Losy świata mogą zależeć od sekund, a większość ludzkości nawet nie będzie tego świadoma. Niektórzy mogą ewentualnie patrzeć, jak wybrańcy udają się do schronów, kiedy oni i ich najbliżsi nie mają większych nadziei na ratunek" - pisze Katarzyna Ulman w recenzji w Interii.

Czytaj więcej: Rebecca Ferguson skonfrontowała się z toksycznym aktorem. Interweniowali producenci