Gwiazdorska obsada nowego filmu Joachima Triera

Norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier powrócił z nowym filmem "Wartość sentymentalna", który po premierze w Cannes zdobył już ponad 70 nagród, w tym Oscara za Najlepszy Film Międzynarodowy oraz przeszło 300 nominacji.

Nowy film Norwega to mistrzowskie kino. Poruszająca, słodko-gorzka opowieść o rodzinie, wspomnieniach i pojednaniu po latach. Film przedstawia historię dwóch sióstr, które spotykają się w Oslo ze swoim ojcem - niegdyś cenionym reżyserem filmowym. Mężczyzna proponuje jednej z córek udział w swoim nowym projekcie, ale to prowadzi do konfrontacji z przeszłością.

"Nie pamiętam kiedy ktoś w tak piękny, a zarazem boleśnie prawdziwy sposób, opowiadał w kinie o skomplikowanej relacji pomiędzy sztuką a rodziną" - pisał Kuba Armata dla Interii w swojej recenzji filmu.

Główne role w produkcji zagrali Renate Reinsve, Stellan Skarsgård i Elle Fanning. W obsadzie znaleźli się też Inga Ibsdotter Lilleaas, Lena Endre, Jesper Christensen i Anders Danielsen Lie. Scenarzystami filmu są Joachim Trier i Eskil Vogt, a autorką muzyki polska kompozytorka Hania Rani, która za swoją pracę odebrała Europejską Nagrodę Filmową dla Najlepszego kompozytora.

Dystrybutorem filmu w Polsce jest M2 Films.

"Wartość sentymentalna" - gdzie oglądać?

"Wartość sentymentalna" przyciągnęła do polskich kina aż 200 tys. widzów! Teraz film jest już dostępny na platformach streamingowych takich jak m.in. Rakuten, Player, Canal+, Play Now!

Zobacz też: Nierozłączni Stanley Tucci i Felicity Blunt. Wychowują razem aż 7 pociech!