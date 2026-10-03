"Przepis na morderstwo": film podbił serca krytyków. Znakomita rola Glena Powella

"Przepis na morderstwo", otwiera się w nowym oknie to stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. W roli głównej wystąpił Glen Powell, a na ekranie partnerują mu Margaret Qualley, Ed Harris oraz Jessica Henwick. Za kamerą stanął John Patton Ford ("Na złej drodze").

Po premierze w Stanach Zjednoczonych "Przepis na morderstwo" podbił serca amerykańskich krytyków. Jeszcze przed światową premierą dziennikarze podkreślali charyzmę Powella, wyczucie komediowego timingu oraz magnetyzm.

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

"Przepis na morderstwo" od dziś w streamingu. Gdzie oglądać?

"Przepis na morderstwo" można obejrzeć od 3 października w serwisie Canal+.

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