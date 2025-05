"Gladiator II": epicka kontynuacja legendarnego filmu

Bohaterem filmu "Gladiator II" Ridleya Scotta jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucius musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

Na ekranie Mescalowi partnerują m.in. Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger oraz Derek Jacobi.

Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku ponoć kosztowała aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina. "Gladiator II" ukazał się w kinach w listopadzie zeszłego roku i zarobił ponad 460 mln dolarów na całym świecie.

"Gladiator II" wkrótce trafi na platformę streamingową

Na ten moment "Gladiator II" jest dostępny w sieci jedynie na zasadzie wypożyczenia. Już od 16 maja będzie można go obejrzeć na platformie streamingowej, a konkretnie na SkyShowtime, gdzie można już obejrzeć pierwszą część.