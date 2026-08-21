"Pomoc domowa" Paula Feiga była jednym z największych kinowych hitów początku 2026 roku. Film, będący ekranizacją bestsellerowej powieści Freidy McFadden, przyciągnął do kin tłumy widzów i szybko stał się jedną z najczęściej komentowanych premier. Teraz produkcja jest dostępna na Prime Video.

"Pomoc domowa": o czym jest film?

W centrum historii znajduje się Millie, w którą wciela się Sydney Sweeney. Młoda kobieta ma za sobą trudną przeszłość i desperacko próbuje zacząć życie od nowa. Kiedy otrzymuje propozycję pracy jako pomoc domowa w luksusowej posiadłości Winchesterów, wydaje się, że los wreszcie się do niej uśmiechnął.

Jej pracodawcami są Nina i Andrew, grani przez Amandę Seyfried i Brandona Sklenara. Millie sprząta, gotuje i opiekuje się domem bogatego małżeństwa, a wolne chwile spędza w niewielkim pokoju na poddaszu. Z czasem zaczyna jednak zauważać, że w pozornie idealnym domu dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Co więcej, Millie sama skrywa mroczną tajemnicę. Szybko okazuje się jednak, że jej przeszłość może być niczym w porównaniu z sekretami ukrywanymi przez członków rodziny Winchesterów. Za drzwiami luksusowej rezydencji rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której pozory mogą kosztować życie.

Ogromny sukces i sequel w drodze

"Pomoc domowa" okazała się strzałem w dziesiątkę. Kosztujący około 35 milionów dolarów thriller zarobił na całym świecie niemal 400 milionów dolarów. Sukces produkcji sprawił, że decyzja o realizacji kontynuacji była właściwie tylko kwestią czasu.

Twórcy pracują już nad sequelem zatytułowanym "Pomoc domowa. Sekret". Za kamerą ponownie stanie Paul Feig, a w głównej roli powróci Sydney Sweeney. Kontynuacja ma trafić do kin 17 grudnia 2027 roku.