W kinach klapa, a na streamingu? Najnowszy film cenionego reżysera już dostępny w Polsce

Justyna Miś

Film "Eddington" w reżyserii Ariego Astera można już oglądać na platformie streamingowej w Polsce. Produkcja, łącząca elementy westernu, czarnej komedii oraz satyry politycznej, nie powtórzyła sukcesu wcześniejszych dzieł Astera, mimo gwiazdorskiej obsady z Joaquinem Phoenixem i Pedro Pascalem na czele.

Joaquin Phoenix i Pedro Pascal na pustej ulicy miasteczka w scenie z filmu "Eddington".
Joaquin Phoenix i Pedro Pascal w filmie "Eddington"

Od kilku dni na platformie SkyShowtime można oglądać najnowszy film Ariego Astera - "Eddington". Wielu widzów mogło ten film przegapić w kinach.

Zobacz również:

"The Vast of Night"
VOD

Ominął polskie kina. Mimo skromnego budżetu, zachwycił krytyków

Justyna Miś
Justyna Miś

"Eddington": film uznanego twórcy zaliczył klapę

"Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień" wyniosły Ariego Astera na piedestał reżyserów współczesnego horroru. Z kolei "Bo się boi" udowodnił, że amerykański twórca uwielbia ryzyko. W swoim najnowszym filmie zatytułowanym "Eddington" postanowił połączyć western z satyrą polityczną i czarną komedią.

W tytułowym miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem (Joaquin Phoenix) a burmistrzem (Pedro Pascal). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi. Gwiazdorską obsadę nowej produkcji Astera uzupełniają: Emma Stone, Luke Grimes, Micheal Ward i Deirdre O'Connell.

Choć poprzednie filmy Astera spotkały się z uznaniem widzów i krytyków, "Eddington" nie był w stanie powtórzyć sukcesu poprzedników.

"Zamiast aktorskiego fajerwerku dostajemy więc zbiór niedokończonych szkiców postaci, które giną w nadmiarze fabularnych pomysłów Astera. Western miesza się tu z czarną komedią, czarna komedia z horrorem, a horror jest odbiciem współczesności. Film wizjonerski, ale nużący. Dodatkowo, nie pozostawia miejsca na refleksję. Dzieło chaotyczne i obciążone własną ambicją" - pisał Marcin Radomski w recenzji dla Interii.

Ponadto "Eddingtona" można uznać za klapę finansową. W kinach na całym świecie zarobił jedynie 13,7 mln dolarów (w tym 10,2 mln w USA).

Małgorzata Gorol o roli w „Klangorze”. Mroczny kryminał z postaciami kobiecymi na pierwszym planieJustyna MiśINTERIA.PL
