"O, Kanado!": o czym opowiada film?

Znany filmowiec, Leonard Fife (Richard Gere), po latach sukcesów chce opowiedzieć swoją historię, zanim będzie za późno. Mimo problemów ze zdrowiem i zanikającą pamięcią udziela ostatniego wywiadu, ujawniając szokującą prawdę o swoich relacjach, karierze i uniknięciu służby wojskowej. Dzięki wsparciu żony (Uma Thurman) Leonard konfrontuje swoje sukcesy z porażkami oraz prawdę z kłamstwem. W retrospekcjach z czasów młodości w bohatera wcielił się Jacob Elordi.

Nielinearna narracja może momentami być wyzwaniem dla widza. Mieszanie faktów i przenikanie się wątków stopniowo zaczyna podważać ich wiarygodność. Produkcja, podobnie jak "Memento" Christophera Nolana, pozwala dzięki temu lepiej zrozumieć tracący na sprawności umysł głównego bohatera.

Reżyserią i scenariuszem zajął się Paul Schrader, który we wcześniejszych latach był częstym współpracownikiem Martina Scorsese. Jako scenarzysta działał przy takich cenionych tytułach, jak "Taksówkarz", "Wściekły Byk" czy "Ostatnie kuszenie Chrystusa".

Film "O Kanado!" w 2024 roku brał udział w konkursie głównym podczas festiwalu w Cannes.

"O, Kanado!" już w streamingu. Gdzie oglądać?

Produkcja Schradera ominęła polskie kina, jednak od niedawna jest inna opcja, by się z nią zapoznać. Film "O, Kanado" jest dostępny na platformie Prime Video.

