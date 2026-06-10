"Enola Holmes 3": Millie Bobby Brown powraca w hicie Netfliksa

Trzecia odsłona "Enoli Holmes" za niecały miesiąc pojawi się na Netfliksie. Jak czytamy w oficjalnym opisie filmu, tym razem "przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia".

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok odtwórczyni tytułowej roli, Millie Bobby Brown, znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Udostępniono już oficjalny zwiastun produkcji, w którym widzimy, że poza intrygującym śledztwem, młoda Holmes będzie musiała także stawić czoła sercowym dylematom i rozwijającej się relacji z Tewkesburym.

"Enola Holmes": seria popularnych filmów o młodej detektywce

Pierwsza część "Enoli Holmes" zadebiutowała w 2020 roku. Film był pierwszą z adaptacji serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów. Kontynuacja pojawiła się w streamingu w 2022 roku. Premiera trzeciej odsłony hitu już 1 lipca - tylko w serwisie Netflix.

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