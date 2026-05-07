"Caddo Lake"

Akcja filmu "Caddo Lake" rozgrywa się wokół prawdziwego jeziora Caddo na granicy Teksasu i Luizjany - miejsca owianego legendami i pełnego bagiennych krajobrazów. Zaginięcie bohaterki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają trwającą od dziesięcioleci tajemnicę. Od tej pory życie mieszkańców wiejskiej społeczności Caddo Lake nigdy nie będzie już takie samo.

W filmie wystąpili między innymi: Dylan O'Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings. "Caddo Lake" został stworzony i wyreżyserowany przez Celine Held & Logana George'a. Producentami wykonawczymi są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan, Kara Durrett oraz Josh Godfrey.

"Słoń"

"Słoń" to poruszająca opowieść o jednym dniu z życia amerykańskiej szkoły średniej. Film inspirowany jest tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce 20 kwietnia 1999 roku w liceum Columbine. Dwóch uczniów przyniosło do szkoły broń zakupioną przez Internet i doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Produkcja pokazuje zarówno codzienność młodych ludzi przed tragedią, jak i atmosferę narastającego niepokoju, starając się zrozumieć okoliczności prowadzące do tych wydarzeń.

"Słoń" NG Collection Agencja FORUM

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Gus Van Sant, który celowo unika klasycznej hollywoodzkiej dramaturgii. Film nie daje prostych odpowiedzi.

"Złodziej z przypadku"

"Złodziej z przypadku" to thriller kryminalny w reżyserii Darrena Aronofsky'ego, twórcy "Requiem dla snu" i "Czarnego łabędzia". Scenariusz napisał Charlie Huston na podstawie własnej powieści.

Matt Smith i Austin Butler w filmie "Złodziej z przypadku" Niko Tavernise/Associated Press/East News East News

Film opowiada o byłym baseballiście Hanku (Austin Butler), którego karierę przekreślił tragiczny wypadek. Bohaterowi udaje się jednak poukładać swoje sprawy i wieść spokojny żywot. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tego czasu interesują się nim wszelakie grupy przestępcze, co prowadzi do przerażających i groteskowych wydarzeń.

Oprócz Butlera na ekranie zobaczymy między innymi Zoë Kravitz, Matta Smitha, Lieva Schreibera, Vincenta D'Onofrio, Griffina Dunne'a, Carol Kane i laureatkę Oscara Reginę King.