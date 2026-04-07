Ukryta perełka na streamingu. Ma wysokie oceny, a mało kto w Polsce o nim słyszał

Oprac.: Justyna Miś

"Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" właśnie wylądował na popularnej platformie streamingowej w Polsce. Produkcja z gwiazdorską obsadą podbiła serca widzów i krytyków. Może spodobać się fanom VHS-owych klimatów.

Pedro Pascal w filmie „Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" w koszuli w kratę siedzi w starym samochodzie.
Pedro Pascal w filmie "Freaky Tales. Dziwaczne opowieści"Entertainment One - MACRO - GowaEast News

Patrząc na obsadę, nie chce się wierzyć, że ten film ominął polskie kina! "Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" od kilku dni można oglądać na platformie SkyShowtime. O czym jest i kto w nim gra?

"Freaky Tales. Dziwaczne opowieści": ukryta perełka z gwiazdorską obsadą

Film opowiada cztery różne historie, które dzieją się w tym samym czasie i miejscu - w 1987 roku w Oakland. Z pozoru niezależne wątki stopniowo zaczynają się ze sobą splatać, tworząc dynamiczną, momentami szaloną opowieść o przemocy, buncie, muzyce i przenikających się subkulturach.

W "Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" możemy dostrzec sporo znanych twarzy. Wśród nich są m.in.: Pedro Pascal, Tom Hanks, Ben Mendelsohn, Jay Ellis czy Dominique Thorne. To także jeden z ostatnich filmów z udziałem zmarłego w 2023 roku Angusa Clouda, znanego m.in. z serialu "Euforia".

Za reżyserię i scenariusz odpowiada duet znany m.in. z filmu "Kapitan Marvel" - Anna Boden i Ryan Fleck. W "Freaky Tales" wracają do bardziej niezależnego, autorskiego stylu.

W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał 75 procent pozytywnych ocen od krytyków oraz aż 88 procent od widzów. "'Freaky Tales' ma wszelkie zadatki, by stać się filmem kultowym", "Za sprawą estetyki rodem z tanich kaset VHS, ogląda się to w dziwnie przyjemny sposób" - piszą recenzenci.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze