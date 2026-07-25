Ta nowość Netfliksa z miejsca stała się hitem w Polsce. Wstrząsający film o niewyobrażalnej tragedii zadebiutował na platformie 22 lipca i niemal od razu znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych tytułów w naszym kraju. Obok tej produkcji nie da się przejść obojętnie.

"Elize: Cienie kobiety": tylko dla widzów o mocnych nerwach

Film "Elize: Cienie kobiety" opowiada opartą na faktach historię Elize Matsunagi. Produkcja ujawnia kulisy jej burzliwego związku oraz wydarzenia prowadzące do zbrodni, która zszokowała Brazylię.

W roli głównej występuje Lorena Comparato. W męża Elize wciela się Henrique Kimura. Za reżyserię odpowiada Felipe Vellasco, dla którego jest to pełnometrażowy debiut.

Występ Comparato jest powszechnie uznawany za najmocniejszy punkt filmu. Ponadto widzowie zauważają, że produkcja dobrze oddaje zderzenie dwóch światów: ubogiej kobiety o trudnej przeszłości oraz potężnej, bogatej rodziny, w której pieniądze oznaczają posiadanie kontroli i władzy. Dyskusyjnym elementem jest poprowadzenie narracji z perspektywy Elize, przez co mimowolnie można zacząć jej współczuć.

Zanim powstał film fabularny, Netflix wypuścił w 2021 roku 4-odcinkowy serial dokumentalny pod tytułem "Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa".

TOP 3 najpopularniejsze filmy na Netfliksie

"Elize: Cienie kobiety" to niekwestionowany numer 1 w Polsce, ale zainteresowanie widzów przyciągnęły jeszcze dwie inne nowości Netfliksa. Na drugim miejscu znalazła się komedia "72 godziny" z gwiazdorską obsadą. W filmie wystąpili tacy aktorzy jak: Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding oraz Teyana Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.

Z kolei na trzeciej pozycji uplasował się dramat kryminalny - "Podejrzliwi". 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową.