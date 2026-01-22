"Przetrzymać tę miłość" to brytyjski thriller z 2004 roku, który został zrealizowany na postawie powieści Iana McEwana. Za reżyserię odpowiadał Roger Michell, twórca kultowej komedii romantycznej "Notting Hill". Scenariusz napisał Joe Penhall, który pracował przy serialu Netfliksa "Mindhunter".

"Przetrzymać tę miłość": o czym opowiada film?

Joe Rose zaplanował dla swojej dziewczyny kameralny piknik na wsi. Okazja jest wyjątkowa; Joe przyniósł wino i pierścionek. Właśnie zamierza się oświadczyć, gdy tuż obok opada napędzany gorącym powietrzem balon. W jego koszu uwięziony jest mały chłopiec. Joe i trzech innych mężczyzn instynktownie spieszy na pomoc. Kiedy próbują ratować dziecko i ściągnąć na ziemię wyrywający się balon, zupełnie nieoczekiwanie ginie jeden z mężczyzn. Joe obsesyjnie stara się pojąć jak doszło do tragedii. Wraca do codziennego życia i znowu jest racjonalnie i naukowo rozumującym profesorem. Nie dają mu jednak spokoju natrętne myśli o wypadku.

Nieoczekiwanie kontaktuje się z nim jeden z ratowników, Jed Parry, i prosi o pilne spotkanie. Poważny i ponury Jed upiera się, że łączy ich specjalna więź. Coraz głębiej wkrada się w życie Joe z natarczywą desperacją, której Joe nie potraﬁ zrozumieć i przed którą nie potraﬁ uciec. Wkrótce zaczyna się rozpadać starannie zorganizowany świat, który Joe tak skrupulatnie dla siebie wykreował.

W produkcji wystąpiło wiele cenionych, brytyjskich gwiazd, w tym: Daniel Craig, Samantha Morton, Rhys Ifans czy Bill Nighy.

Poza doskonałymi popisami aktorskimi widzowie docenili niepokojący klimat, który dodatkowo potęgowała muzyka autorstwa Jeremy'ego Samsa ("Weekend z królem").

"Przetrzymać tę miłość" już na HBO Max

Nieoczywista, brytyjska perełka nie była dotychczas dostępna na żadnej platformie streamingowej. Fani kina z filozoficznymi rozważaniami i atmosferą narastającego szaleństwa szczególnie powinni mieć ten tytuł na uwadze. Film "Przetrzymać tę miłość" od 22 stycznia jest dostępny w ofercie HBO Max.

