Trzy ukryte perełki na platformie HBO Max. Arcydzieła, które łatwo pominąć

"Nasienie świętej figi" (2024): liczne nominacje do prestiżowych nagród

Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw.

W Teheranie dochodzi do zamieszek, młodzi ludzie masowo protestują i rozsyłają sobie poprzez media społecznościowe filmiki pokazujące działania służb specjalnych. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina pogrąża się w kryzysie.

Irański reżyser Mohammad Rasoulof za swą zaangażowaną politycznie twórczość i otwartą krytykę reżimu od lat represjonowany jest przez władzę swojego kraju. Z pobytem w więzieniu oraz zakazem opuszczania Iranu włącznie. Choć aktorki, które zagrały główne role w "Nasieniu świętej figi" wiedziały, że udział w tej produkcji przekreśli ich szanse na karierę w Iranie i wystawi na ogromne niebezpieczeństwo, nie wahały się ani chwili.

Produkcja była nominowana do Złotego Globu, nagrody BAFTA i Oscara (w kategorii najlepszy film międzynarodowy).

"Pożyteczny duch" (2025): czarna komedia z elementami fantasy

March opłakuje swoją żonę Nat, która niedawno zmarła z powodu zanieczyszczenia powietrza. Odkrywa, że jej duch powrócił, odrodził się w... odkurzaczu. Jego rodzina odrzuca ich niekonwencjonalną relację człowiek-duch. Jednocześnie jest niepokojona przez ducha pracownika, który zmarł w ich fabryce, co było powodem jej zamknięcia. Nat próbuje przekonać rodzinę męża o swojej miłości i oferuje oczyszczenie fabryki. Aby stać się użytecznym duchem, musi najpierw pozbyć się tych bezużytecznych, błąkających się dusz...

"Pożyteczny duch" to oryginalny debiut pochodzącego z Tajlandii Ratchapooma Boonbunchachoke'a, który w intrygujący sposób odnosi się do bolesnej historii Tajlandii i tematu żałoby.

"Moje ulubione ciasto" (2024): wyciskacz łez, o którym trudno zapomnieć

Po śmierci męża i wyjeździe córki do Europy siedemdziesięcioletnia mieszkanka Teheranu Mahin (Lili Farhadpour) czuje się osamotniona. Kobieta marzy o tym, by jesień swojego życia spędzić, mając u boku kogoś, z kim mogłaby dzielić radości i troski dnia codziennego. Podczas jednego ze spotkań przyjaciółki przekonują ją, by chociaż spróbowała dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Plan Mahin jest prosty - przełamanie codziennej rutyny i ożywienie życia uczuciowego, o którym wydaje się, że dawno już zapomniała. Dowiedziawszy się, że starszy taksówkarz o imieniu Faramarz (Esmaeel Mehrabi) również jest samotny, Mahin postanawia zaprosić go do swojego domu i spędzić z nim wspaniały wieczór.

"Moje ulubione ciasto" to film w reżyserii duetu Maryam Moghadam i Behtasha Sanaeeha.

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