"Heartland" - film już dostępny w Netfliksie
"Heartland" to opowieść o Misty Jones (Jessica Chastain), kiedyś wielkiej gwieździe muzyki country, która obecnie wiedzie życie w odosobnieniu. Przerywa je wiadomość o zaginięciu jej siostrzenicy, która poszła w ślady ciotki i została piosenkarką country. Misty decyduje się odnaleźć dziewczynę.
"Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt nie jest tym, kim się wydaje" - czytamy w informacji prasowej.
W obsadzie filmu "Heartland", oprócz Chastain, znaleźli się Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Jennifer Nettles, John Hawkes.
"W te święta mam cię na oku" - gratka dla millenialsów
"W te święta mam cię na oku" to historia kobiety, której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle?
"Kiedy bezkompromisowa ochroniarz zostaje przydzielony do ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji, szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane" - czytamy w streszczeniu.
Film jest ekranizacją powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center, która została wydana w 2022 roku.
W rolach głównych zobaczymy Leighton Meester oraz Jareda Padaleckiego. W drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.
Premiera filmu "W te święta mam cię na oku" 18 listopada w Netfliksie.
"The Mosquito Bowl": film z gwiazdorską obsadą
Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów.
W obsadzie "The Mosquito Bowl" znaleźli się Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis. Za kamerą stanął Peter Berg, dla którego jest to drugi projekt z Netfliksem w ostatnim czasie. W 2025 roku w serwisie zadebiutował świetnie przyjęty serial "Świt Ameryki" z Betty Gilpin ("Wdowia Zatoka") oraz Taylorem Kitschem.
"The Mosquito Bowl" jest adaptacją powieści Buzza Bissingera zatytułowanej "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Peter Berg postanowił przenieść ją na ekran po tym, jak przyjaciel jego syna zarekomendował reżyserowi tę książkę. "Wszystko 'kliknęło' - stwierdził Berg.
"The Mosquito Bowl" zadebiutuje w Netfliksie 25 listopada.