Trzy filmowe perełki Netfliksa. Pierwsza jest już dostępna

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Netflix przygotował trzy świetne premiery filmowe, na które warto zwrócić uwagę. Jeden z tytułów jest już dostępny na platformie i doskonale sprawdzi się jako seans na weekend.

Jessica Chastain w filmie Heartland jako Misty Jones na leśnej ścieżce.
Jessica Chastain w filmie "Heartland"Tina Rowden/NetflixNetflix

"Heartland" - film już dostępny w Netfliksie

"Heartland" to opowieść o Misty Jones (Jessica Chastain), kiedyś wielkiej gwieździe muzyki country, która obecnie wiedzie życie w odosobnieniu. Przerywa je wiadomość o zaginięciu jej siostrzenicy, która poszła w ślady ciotki i została piosenkarką country. Misty decyduje się odnaleźć dziewczynę.

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"Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt nie jest tym, kim się wydaje" - czytamy w informacji prasowej.

W obsadzie filmu "Heartland", oprócz Chastain, znaleźli się Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Jennifer Nettles, John Hawkes.

"W te święta mam cię na oku" - gratka dla millenialsów

"W te święta mam cię na oku" to historia kobiety, której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle?

Kobieta w dżinsowej koszuli i wzorzystej kurtce spogląda z zamyśleniem w bok, trzymając dłoń przy uchu, w tle delikatne świąteczne dekoracje i rozmyte postacie innych osób.
Leighton Meester w filmie "W te święta mam cię na oku"Chris LargeNetflix

"Kiedy bezkompromisowa ochroniarz zostaje przydzielony do ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji, szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane" - czytamy w streszczeniu.

Film jest ekranizacją powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center, która została wydana w 2022 roku.

W rolach głównych zobaczymy Leighton Meester oraz Jareda Padaleckiego. W drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

Premiera filmu "W te święta mam cię na oku" 18 listopada w Netfliksie.

"The Mosquito Bowl": film z gwiazdorską obsadą

Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów.

Młody mężczyzna w jasnej koszulce czyta uważnie kartkę papieru, trzymając ją obiema rękami.
Nicholas Galitzine w filmie "The Mosquito Bowl"Netflix © 2026Netflix

W obsadzie "The Mosquito Bowl" znaleźli się Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis. Za kamerą stanął Peter Berg, dla którego jest to drugi projekt z Netfliksem w ostatnim czasie. W 2025 roku w serwisie zadebiutował świetnie przyjęty serial "Świt Ameryki" z Betty Gilpin ("Wdowia Zatoka") oraz Taylorem Kitschem.

"The Mosquito Bowl" jest adaptacją powieści Buzza Bissingera zatytułowanej "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Peter Berg postanowił przenieść ją na ekran po tym, jak przyjaciel jego syna zarekomendował reżyserowi tę książkę. "Wszystko 'kliknęło' - stwierdził Berg.

"The Mosquito Bowl" zadebiutuje w Netfliksie 25 listopada.

"Służący" [trailer]materiały dystrybutora
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