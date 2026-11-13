"Heartland" - film już dostępny w Netfliksie

"Heartland" to opowieść o Misty Jones (Jessica Chastain), kiedyś wielkiej gwieździe muzyki country, która obecnie wiedzie życie w odosobnieniu. Przerywa je wiadomość o zaginięciu jej siostrzenicy, która poszła w ślady ciotki i została piosenkarką country. Misty decyduje się odnaleźć dziewczynę.

"Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt nie jest tym, kim się wydaje" - czytamy w informacji prasowej.

W obsadzie filmu "Heartland", oprócz Chastain, znaleźli się Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Jennifer Nettles, John Hawkes.

"W te święta mam cię na oku" - gratka dla millenialsów

"W te święta mam cię na oku" to historia kobiety, której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle?

Leighton Meester w filmie "W te święta mam cię na oku" Chris Large Netflix

"Kiedy bezkompromisowa ochroniarz zostaje przydzielony do ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji, szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane" - czytamy w streszczeniu.

Film jest ekranizacją powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center, która została wydana w 2022 roku.

W rolach głównych zobaczymy Leighton Meester oraz Jareda Padaleckiego. W drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

Premiera filmu "W te święta mam cię na oku" 18 listopada w Netfliksie.

"The Mosquito Bowl": film z gwiazdorską obsadą

Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów.

Nicholas Galitzine w filmie "The Mosquito Bowl" Netflix © 2026 Netflix

W obsadzie "The Mosquito Bowl" znaleźli się Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis. Za kamerą stanął Peter Berg, dla którego jest to drugi projekt z Netfliksem w ostatnim czasie. W 2025 roku w serwisie zadebiutował świetnie przyjęty serial "Świt Ameryki" z Betty Gilpin ("Wdowia Zatoka") oraz Taylorem Kitschem.

"The Mosquito Bowl" jest adaptacją powieści Buzza Bissingera zatytułowanej "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Peter Berg postanowił przenieść ją na ekran po tym, jak przyjaciel jego syna zarekomendował reżyserowi tę książkę. "Wszystko 'kliknęło' - stwierdził Berg.

"The Mosquito Bowl" zadebiutuje w Netfliksie 25 listopada.