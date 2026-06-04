Na Netfliksie nie brakuje filmowych perełek, które potrafią jednocześnie wzruszyć, rozbawić i zostać w głowie na długo po seansie. Wśród nich są historie pełne emocji, błyskotliwego humoru i znakomitych aktorskich kreacji. Jeśli szukacie czegoś wyjątkowego na długi weekend lub spokojny wieczór, warto sięgnąć po te trzy tytuły.

"Pocztówki znad krawędzi"

"Pocztówki znad krawędzi" to jeden z najbardziej poruszających i błyskotliwych filmów z lat 90-tych. Kultowy komediodramat opowiada historię Suzanne Vale - aktorki walczącej z nałogiem, która po odwyku próbuje odbudować swoje życie i karierę. Największym wyzwaniem okazuje się jednak powrót do domu i trudna relacja z ekscentryczną matką, dawną gwiazdą estrady.

Film powstał na podstawie autobiograficznej powieści Carrie Fisher, znanej przede wszystkim z roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach". Scenariusz również napisała sama Fisher.

W głównych rolach oglądamy fenomenalne Meryl Streep i Shirley MacLaine. "Pocztówki znad krawędzi" zachwycają znakomitym aktorstwem, a także trafnym spojrzeniem na zakulisowe życie gwiazd Hollywood. To film jednocześnie gorzki i zabawny, pełen błyskotliwych dialogów oraz emocji, które mimo upływu lat pozostają zaskakująco aktualne.

"Panie przodem"

"Panie przodem", czyli "przewrotna satyra społeczna" opowiada o Damienie Sachsie (Sacha Baron Cohen), pewnym siebie kobieciarzu i bezwzględnym graczu korporacyjnym, który stoi u progu awansu na stanowisko CEO w dużej agencji reklamowej. Jego życie gwałtownie się zmienia, gdy budzi się w alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez kobiety.

"Panie przodem" Rob Youngson/Netflix Netflix

Zmuszony do odnalezienia się w nowym porządku, Damien staje do rywalizacji z ambitną i bezkompromisową Alex Fox (Rosamund Pike), a ich zawodowo-osobisty konflikt przeradza się w błyskotliwą, pełną napięcia i humoru konfrontację, która w satyryczny sposób komentuje stereotypy dotyczące ról płciowych i władzy.

Reżyserką filmu jest Thea Sharrock, scenariusz napisali Natalie Krinsky oraz Cinco Paul i Katie Silberman, a producentami są Liza Chasin, Eleonore Dailly i Edouard De Lachomette. W obsadzie znaleźli się także Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw i Richard E. Grant.

"Siostry"

Film "Siostry" z 2005 roku to wzruszający komediodramat opowiadający o relacji dwóch zupełnie różnych sióstr, które nie potrafią znaleźć wspólnej nici porozumienia. Maggie jest spontaniczna, piękna i żyje chwilą, natomiast Rose to ambitna i poukładana prawniczka, która całe życie próbuje mieć wszystko pod kontrolą. Konflikty między nimi narastają, gdy Maggie po kolejnych życiowych problemach wprowadza się do Rose.

"Siostry" TopFoto / Topfoto / Forum Agencja FORUM

W głównych rolach wystąpiły Cameron Diaz jako Maggie oraz Toni Collette jako Rose. Ważną postacią jest również babcia Ella, grana przez Shirley MacLaine, która pomaga siostrom odnaleźć spokój i pogodzić się z przeszłością.

Film w reżyserii Curtisa Hansona dziś uchodzi za kultowy. Wiele osób utożsamia się z historią sióstr, ich konfliktami i próbą odnalezienia bliskości mimo różnic charakterów. Widzowie chętnie wracają do "Sióstr", by ponownie poczuć tę melancholijną, lecz otulającą atmosferę typową dla komediodramatów z tamtych lat.