Trzy filmowe perełki na Netfliksie. Zostają z widzem na długo po seansie

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Wśród dostępnych tytułów na Netfliksie można znaleźć prawdziwe perełki - z wybitnymi kreacjami aktorskimi, świetnymi dialogami i emocjami, obok których nie można przejść obojętnie. Oto trzy filmy idealne na wieczorny seans lub długi weekend.

Kobieta w sukience i mężczyzna z blond włosami stoją blisko siebie na tle morza pod błękitnym niebem.
"Pocztówki znad krawędzi"Columbia Pictures CorporationAgencja FORUM

Na Netfliksie nie brakuje filmowych perełek, które potrafią jednocześnie wzruszyć, rozbawić i zostać w głowie na długo po seansie. Wśród nich są historie pełne emocji, błyskotliwego humoru i znakomitych aktorskich kreacji. Jeśli szukacie czegoś wyjątkowego na długi weekend lub spokojny wieczór, warto sięgnąć po te trzy tytuły.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Pocztówki znad krawędzi"

"Pocztówki znad krawędzi" to jeden z najbardziej poruszających i błyskotliwych filmów z lat 90-tych. Kultowy komediodramat opowiada historię Suzanne Vale - aktorki walczącej z nałogiem, która po odwyku próbuje odbudować swoje życie i karierę. Największym wyzwaniem okazuje się jednak powrót do domu i trudna relacja z ekscentryczną matką, dawną gwiazdą estrady.

Film powstał na podstawie autobiograficznej powieści Carrie Fisher, znanej przede wszystkim z roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach". Scenariusz również napisała sama Fisher.

W głównych rolach oglądamy fenomenalne Meryl Streep i Shirley MacLaine. "Pocztówki znad krawędzi" zachwycają znakomitym aktorstwem, a także trafnym spojrzeniem na zakulisowe życie gwiazd Hollywood. To film jednocześnie gorzki i zabawny, pełen błyskotliwych dialogów oraz emocji, które mimo upływu lat pozostają zaskakująco aktualne.

"Panie przodem"

"Panie przodem", czyli "przewrotna satyra społeczna" opowiada o Damienie Sachsie (Sacha Baron Cohen), pewnym siebie kobieciarzu i bezwzględnym graczu korporacyjnym, który stoi u progu awansu na stanowisko CEO w dużej agencji reklamowej. Jego życie gwałtownie się zmienia, gdy budzi się w alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez kobiety.

Dwie kobiety stoją obok siebie w biurowym wnętrzu, jedna z nich trzyma zielone jabłko i obie mają poważne, lekko zdezorientowane miny.
"Panie przodem"Rob Youngson/NetflixNetflix

Zmuszony do odnalezienia się w nowym porządku, Damien staje do rywalizacji z ambitną i bezkompromisową Alex Fox (Rosamund Pike), a ich zawodowo-osobisty konflikt przeradza się w błyskotliwą, pełną napięcia i humoru konfrontację, która w satyryczny sposób komentuje stereotypy dotyczące ról płciowych i władzy.

Reżyserką filmu jest Thea Sharrock, scenariusz napisali Natalie Krinsky oraz Cinco Paul i Katie Silberman, a producentami są Liza Chasin, Eleonore Dailly i Edouard De Lachomette. W obsadzie znaleźli się także Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw i Richard E. Grant.

"Siostry"

Film "Siostry" z 2005 roku to wzruszający komediodramat opowiadający o relacji dwóch zupełnie różnych sióstr, które nie potrafią znaleźć wspólnej nici porozumienia. Maggie jest spontaniczna, piękna i żyje chwilą, natomiast Rose to ambitna i poukładana prawniczka, która całe życie próbuje mieć wszystko pod kontrolą. Konflikty między nimi narastają, gdy Maggie po kolejnych życiowych problemach wprowadza się do Rose.

Dwie kobiety stoją obok siebie na świeżym powietrzu, jedna z nich ma blond włosy i swobodny strój, druga okulary przeciwsłoneczne oraz kapelusz; obie patrzą w tym samym kierunku.
"Siostry"TopFoto / Topfoto / ForumAgencja FORUM

W głównych rolach wystąpiły Cameron Diaz jako Maggie oraz Toni Collette jako Rose. Ważną postacią jest również babcia Ella, grana przez Shirley MacLaine, która pomaga siostrom odnaleźć spokój i pogodzić się z przeszłością.

Film w reżyserii Curtisa Hansona dziś uchodzi za kultowy. Wiele osób utożsamia się z historią sióstr, ich konfliktami i próbą odnalezienia bliskości mimo różnic charakterów. Widzowie chętnie wracają do "Sióstr", by ponownie poczuć tę melancholijną, lecz otulającą atmosferę typową dla komediodramatów z tamtych lat.

Eiza González o roli w filmie Guya Ritchiego. „Humor, elegancja i przygoda”Monolith Filmsmateriały prasowe
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