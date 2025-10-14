"Wiking": o czym opowiada film?

"Wiking" to film Roberta Eggersa z 2022 roku, który opowiada o Amlethie żyjącym w X-wiecznej Islandii. Gdy nordycki książę jest świadkiem śmierci ojca i porwania matki, poprzysięga zemstę na wuju, który dopuścił się haniebnych czynów.

W głównej roli w filmie wystąpił Alexander Skarsgard, którego znamy już z "Tarzana: Legendy", "Czystej krwi", "Wielkich kłamstewek" czy "Sukcesji". Jego matkę sportretowała laureatka Oscara, utalentowana Nicole Kidman, a ojca zagrał nagrodzony statuetką Satelity Ethan Hawke. Na ekranie pojawiają się także Anya Taylor-Joy i Willem Dafoe.

Reklama

"Wiking" w streamingu. Gdzie można zobaczyć produkcję Roberta Eggersa?

Produkcja zachwyca zarówno kreacjami aktorskimi i wizjonerskimi zdjęciami, jak i wciągającym przedstawieniem świata, od którego trudno oderwać wzrok. Film "Wiking" będzie można zobaczyć na Netfliksie już od 22 października!

Zobacz też:

Stephen King chwali wyczekiwany film akcji. "Jazda bez trzymanki"

