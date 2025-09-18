To nie koniec popularnej historii! Prime Video zapowiada kolejny hit

Choć trzeci sezon serialu "Tego lata stałam się piękna" miał być wielkim finałem losów Belly, przedstawiciele Prime Video zmienili dotychczasowe plany. Hit platformy doczeka się jeszcze jednej produkcji. Nadchodzący film fabularny będzie oficjalnym zwieńczeniem historii.

"Tego lata stałam się piękna": powstanie film! Co już wiadomo?

Za scenariusz filmu odpowie Sarah Kucarska oraz Jenny Han, czyli autorka książek, na podstawie których zrealizowano serial. Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły. Pewne jest natomiast, że będzie to kontynuacja wydarzeń przedstawionych w trzecim sezonie produkcji. Ostatni odcinek serii pojawił się na Prime Video 17 września.

Reklama

"W podróży Belly jest jeszcze jeden ważny kamień milowy i pomyślałam, że tylko film mógłby oddać mu sprawiedliwość. Jestem wdzięczna Prime Video za to, że nadal wspierają moją wizję. Dzięki nim mogę dać fanom ostatni rozdział tej historii" - zdradziła Han w oficjalnym oświadczeniu.

Zobacz też:

Najlepsza adaptacja ostatnich lat? Ten thriller trudno będzie przebić

