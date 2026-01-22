To jego pierwszy film dla Netfliksa. Będzie hit nie tylko w Polsce?

"Święty" to pierwsza produkcja, którą dla Netliksa realizuje Jan P. Matuszyński, reżyser "Ostatniej rodziny" i "Żeby nie było śladów". Autorem scenariusza jest Krzysztof Gureczny.

Jego nowe dzieło to mroczny thriller zemsty, w którym obok Piotra Żurawskiego - wcielającego się główną postać - występują: Lidia Sadowa, Helena Rząsa, Antoni Sztaba, Mirosław Baka, Dominika Kluźniak, Wiktoria Kruszczyńska i Andrzej Szeremeta.

Film opowiada o losach Mikołaja, który po odbyciu długiej kary więzienia wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia, odkrywając przy tym, że odwet ma swoją śmiertelną cenę.

"Święty": Fabuła filmu

Ponury klimat produkcji wyraźnie kontrastuje z atmosferą świąt, w czasie których rozgrywa się jej akcja. Mikołaj, czterdziestoletni mężczyzna wychodzący na wolność po długiej karze więzienia, sprawia wrażenie zrehabilitowanego, ale w rzeczywistości realizuje starannie zaplanowaną zemstę na tych, których obwinia o zniszczenie mu życia.

Wspierany przez młodszego brata zmarłej partnerki, wygadaną seksworkerkę oraz prokuratora przymykającego oko na jego działania, ściąga na siebie uwagę potężnej organizacji przestępczej. Zmuszony do walki o przetrwanie, musi unieść ciężar prywatnej vendetty.