To jego pierwszy film dla Netfliksa. Będzie hit nie tylko w Polsce?

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

"Święty" to pierwszy film zrealizowany dla Netfliksa przez Jana P. Matuszyńskiego. Produkcja z Piotrem Żurawskim w roli głównej wzbogaci ofertę streamingowego giganta w drugiej połowie 2026 roku.

Mężczyzna o kręconych, ciemnych włosach i brodzie patrzy poważnie wprost przed siebie. Nosi szarą podkoszulkę na ramiączkach, w tle nieostry widok na rozmyte okno i niewyraźny obiekt przypominający miniaturowe drzewko.
Piotr Żurawski gra główną rolę w "Świętym" Anna WłochNetflix

"Święty" to pierwsza produkcja, którą dla Netliksa realizuje Jan P. Matuszyński, reżyser "Ostatniej rodziny" i "Żeby nie było śladów". Autorem scenariusza jest Krzysztof Gureczny.

Jego nowe dzieło to mroczny thriller zemsty, w którym obok Piotra Żurawskiego - wcielającego się główną postać - występują: Lidia Sadowa, Helena Rząsa, Antoni Sztaba, Mirosław Baka, Dominika Kluźniak, Wiktoria Kruszczyńska i Andrzej Szeremeta.

Film opowiada o losach Mikołaja, który po odbyciu długiej kary więzienia wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia, odkrywając przy tym, że odwet ma swoją śmiertelną cenę.

"Święty": Fabuła filmu

Ponury klimat produkcji wyraźnie kontrastuje z atmosferą świąt, w czasie których rozgrywa się jej akcja. Mikołaj, czterdziestoletni mężczyzna wychodzący na wolność po długiej karze więzienia, sprawia wrażenie zrehabilitowanego, ale w rzeczywistości realizuje starannie zaplanowaną zemstę na tych, których obwinia o zniszczenie mu życia.

Wspierany przez młodszego brata zmarłej partnerki, wygadaną seksworkerkę oraz prokuratora przymykającego oko na jego działania, ściąga na siebie uwagę potężnej organizacji przestępczej. Zmuszony do walki o przetrwanie, musi unieść ciężar prywatnej vendetty.

