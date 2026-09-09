"Małe rzeczy": thriller psychologiczny z gwiazdorską obsadą

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który szantażuje miasto.

Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke'a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke'a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Za reżyserię odpowiada John Lee Hancock, który również napisał scenariusz. U boku Washingtona i Maleka wystąpili Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney oraz Jared Leto, który za swoją kreację otrzymał nominację do Złotych Globów i nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

"Małe rzeczy": film od kilku dni podbija Netfliksa. Nowy numer jeden

Kilka dni temu film trafił do serwisu Netflix, gdzie ponownie zdobył zainteresowanie widzów i zajął pierwsze miejsce w Top 10 najchętniej oglądanych w Polsce. Obecnie podium uzupełniają dwie nowości serwisu - "Szeptacz" z Robertem DeNiro i Adamem Scottem oraz "Tajemnicza kobieta".

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