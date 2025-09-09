"Negocjator": thriller sensacyjny z gwiazdorskim duetem

Film "Negocjator" z 1998 roku to amerykański thriller sensacyjny w reżyserii F. Gary’ego Graya ("Straight Outta Compton"). Głównym bohaterem jest Danny Roman (grany przez Samuela L. Jacksona), tytułowy negocjator. Zostaje niesłusznie oskarżony o przerażające czyny: korupcję i morderstwo swojego partnera. Aby dowieść niewinności i znaleźć osoby odpowiedzialne za to, decyduje się na desperacki krok: bierze zakładników w siedzibie policji wewnętrznej. Żąda, aby negocjatorem w rozmowach był Chris Sabian (Kevin Spacey) - specjalista z innego dystryktu, znany z chłodnej głowy i nieulegania presji.

"Negocjator" to jeden z najbardziej kultowych thrillerów sensacyjnych lat 90. Zebrał bardzo pozytywne opinie, zarówno od widzów, jak i krytyków. Chwalono m.in. świetne kreacje aktorskie Jacksona i Spaceya. Film trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty.

"Negocjator" online: gdzie oglądać?

Wspaniała wiadomość dla osób, które chciałby odświeżyć sobie ten legendarny film, lub obejrzeć go po raz pierwszy. "Negocjator" właśnie trafił na Netfliksa.