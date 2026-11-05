Hiszpański thriller kryminalny podbija Netfliksa. Na dzień dzisiejszy "Kurs kolizyjny" zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce. Produkcja znalazła się na szczycie zestawienia, wyprzedzając m.in. kultową "Epokę lodowcową" oraz nowość "Moja najlepsza przyjaciółka".

Film w reżyserii Daniela Sáncheza Arévalo opowiada o napadzie na bank, który szybko wymyka się spod kontroli. Pozornie prosty plan przeradza się w niebezpieczną grę, w której stawką jest życie.

"Kurs kolizyjny": o czym jest film?

Akcja thrillera rozgrywa się w Madrycie w czasach kryzysu gospodarczego. Grupa złodziei wkracza do banku, uruchamiając łańcuch nieprzewidzianych zdarzeń. To, co miało być zwykłym napadem, przeradza się w grę iluzji i strachu, w której stawką jest przetrwanie. Liczy się każda decyzja, a nawet najmniejszy gest może mieć ukryte znaczenie. Każdy z przestępców ucieka przed czymś więcej niż tylko więzieniem.

W produkcji występuje kilka znanych gwiazd hiszpańskiego kina. Na ekranie pojawiają się m.in. Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes oraz Lluís Homar.

"Kurs kolizyjny" zadebiutował na Netfliksie 30 października i błyskawicznie znalazł się wśród najchętniej oglądanych filmów platformy. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w polskim zestawieniu TOP 10.