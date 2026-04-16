"Teściowie 3": o czym jest?

Tym razem bohaterowie spotkają się na uroczystości chrztu. Ale gdy w jednym pomieszczeniu znajdą się: milczący pradziadek, para młodych rodziców, terapeutka, babcia-lewaczka i Andrzej - wiadomo, że będzie się działo.

Za reżyserię filmu ponownie odpowiada Kuba Michalczuk - twórca pierwszej części "Teściów", a autorem scenariusza, jak we wszystkich częściach, jest Marek Modzelewski. Na ekranie oglądamy plejadę gwiazd: Izabelę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Popławską, Wojciecha Mecwaldowskiego i Joachima Lamżę.

W trzeciej części ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii - i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji - tym razem z udziałem lokalnej policji!

"Trzecia odsłona 'Teściów' serwuje żart za żartem, skecz za skeczem. Śmiejemy się z samych siebie, z naszych rodzinnych absurdów, z narodowych przywar. To śmiech oczyszczający, pozwalający złapać dystans" - pisała Justyna Miś w recenzji Interii.

"Teściowie 3": film wkrótce trafi na Netflix

Film "Teściowie 3" będzie dostępny na Netfliksie od 29 kwietnia. Tymczasem można go oglądać na HBO Max.