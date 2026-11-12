Nowy francuski thriller z miejsca okazał się hitem. Polacy chętnie sięgają po "Dobrego adwokata" w reżyserii Tristana Séguéli. Film zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych tytułów w naszym kraju. Wyprzedza produkcje takie jak: "W samym sercu morza", "O psie, który uratował święta" oraz "Moja najlepsza przyjaciółka".

"Dobry adwokat": o czym jest nowy film Netfliksa?

Głównym bohaterem filmu jest Léonard Landry, ekstrawagancki i błyskotliwy adwokat specjalizujący się w sprawach karnych. Jego kariera staje pod znakiem zapytania po tym, jak traci przytomność na sali sądowej. Po wyjściu z odwyku ma zaledwie tydzień, by odbudować swoją pozycję zawodową i przygotować się do własnego procesu. W tym trudnym zadaniu pomaga mu Noé, młody stażysta, który niechętnie podejmuje się współpracy z prawnikiem. Rozpoczyna się pełen napięcia wyścig z czasem, w którym nie brakuje intryg, nieoczekiwanych przeszkód i dramatycznych zwrotów akcji.

W roli Landry'ego oglądamy Laurenta Lafitte. W postać Noé wciela się Anthony Bajon. Partnerują im: Mélanie Laurent, Carole Bouquet, Gédéon Ekay, Béatrice Facquer, Vincent Cassel i inni.

Zanim produkcja trafiła do streamingu, została zaprezentowana na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.