Netflix usuwa polski film z biblioteki

Zostało tylko kilka godzin, by zobaczyć polski film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego na Netfliksie. "Zaćma" miała premierę w 2016 roku, podzieliła widzów i do dziś wzbudza dyskusje.

Akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku i koncentruje się wokół postaci Julii Brystygier, dawnej funkcjonariuszki Ministerstwa Bezpieczeństwa, która po latach pracy w służbie systemu komunistycznego próbuje odnaleźć spokój wewnętrzny. Brystygier, znana kiedyś ze swej bezwzględności, udaje się do ośrodka prowadzonego przez duchownych, by spotkać się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Zanim jednak dojdzie do spotkania z głową Kościoła, Brystygierowa będzie musiała przekonać do swoich racji oślepionego księdza i cierpiącą na kryzys wiary zakonnicę.

W filmie wystąpili: Maria Mamona jako Julia Brystygierowa, Marek Kalita jako kardynał Stefan Wyszyński, Janusz Gajos jako ksiądz Cieciorka oraz Małgorzata Zajączkowska jako siostra Benedykta.

"Zaćma": do kiedy oglądać film na Netfliksie?

Film "Zaćma" jest dostępny na Netfliksie tylko do 8 października 2025 r. Można go także zobaczyć na TVP VOD, Canal+ online oraz CDA Premium.

