"Moje ulubione ciasto": o czym jest film?

Po śmierci męża i wyjeździe córki do Europy siedemdziesięcioletnia mieszkanka Teheranu Mahin (Lili Farhadpour) czuje się osamotniona. Kobieta marzy o tym, by jesień swojego życia spędzić, mając u boku kogoś, z kim mogłaby dzielić radości i troski dnia codziennego. Podczas jednego ze spotkań przyjaciółki przekonują ją, by chociaż spróbowała dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Plan Mahin jest prosty - przełamanie codziennej rutyny i ożywienie życia uczuciowego, o którym wydaje się, że dawno już zapomniała. Dowiedziawszy się, że starszy taksówkarz o imieniu Faramarz (Esmaeel Mehrabi) również jest samotny, Mahin postanawia zaprosić go do swojego domu i spędzić z nim wspaniały wieczór.

"Zarazem nie brakuje tutaj poważniejszych momentów. Moghadam i Sanaeeha mistrzowsko prowadzą swoją fabułę i umiejętnie zmieniają jej tonację. W pewnym momencie może się wydawać, że na szczęście czasem bywa po prostu za późno. Reżyserski duet nie sugeruje jednak, że w takim razie należy rzucić wszystko i żyć według zasady "co ma być, to będzie, ja i tak nic nie zmienię". Wręcz przeciwnie. O szczęście trzeba walczyć. I być może właśnie za tę myśl spotkały ich nieprzyjemności ze strony władzy" - pisał Jakub Izdebski w recenzji dla Interii.

"Moje ulubione ciasto" to film w reżyserii duetu Maryam Moghadam i Behtasha Sanaeeha. W polskich kinach ukazał się jesienią zeszłego roku. Teraz widzowie mają okazję zobaczyć produkcję na popularnych platformach streamingowych.

"Moje ulubione ciasto" online. Gdzie oglądać?

Film "Moje ulubione ciasto" jest dostępny na Polsat Box Go oraz Max w ramach abonamentu.