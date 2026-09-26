Ten film wstrząsnął widzami. Arcydzieło nagrodzone Złotą Palmą już na VOD

"To był zwykły przypadek": arcydzieło nagrodzone Złotą Palmą w Cannes. Najnowszy film Jafara Panahiego

Małżeństwo z kilkuletnią córką wraca wieczorem do domu, ale awaria samochodu zmusza ich do udania się do warsztatu. Jeden z mechaników proponuje pomoc. Drugi, przyglądający się z oddali Vahid, rozpoznaje w kliencie komisarza irańskiej policji, który torturował go w trakcie przesłuchań po antyrządowych protestach. Vahid ciągle utyka, a przez ból pleców i uszkodzone nerki porusza się z nieukrywanym trudem. Wierzy, że nie skrzywdziłby muchy, ale czy żądza zemsty nie okaże się silniejsza?

"To był zwykły przypadek" debiutował na festiwalu w Cannes w 2025 roku, gdzie otrzymał najważniejsze wyróżnienie wydarzenia - Złotą Palmę dla najlepszego filmu. Odbierający nagrodę reżyser Jafar Panahi w pierwszych słowach podziękował swojej rodzinie i zapewnił, że cały czas jest przy niej.

"To jest moment, by poprosić wszystkich Irańczyków na całym świecie: odłóżmy wszystkie różnice na bok, najważniejszy jest nasz kraj i jego wolność. Dojdźmy do tego momentu razem, żeby nikt nie mówił nam, jakie mamy nosić ubrania, co mamy mówić. A kino to jest społeczeństwo. Nikt nie ma prawa mówić nam, czego nie wolno robić" - mówił Panahi, a towarzysząca mu ekipa jego filmu nie potrafiła powstrzymać łez.

"Reżyser przygląda się rozważaniom swoich bohaterów w długich ujęciach, podczas których dyskutują oni stłoczeni w vanie Vahida lub kręcą się w jego okolicy, jakby szukając jedynej słusznej odpowiedzi. Formalny minimalizm podkreśla wagę przeżywanych przez nich emocji. Zamiast dramatycznej muzyki lub najazdów na skonsternowane twarze mamy plan ogólny i postaci chodzące na nim niczym po scenie teatralnej. Wystarcza. Także w narracji brakuje fajerwerków. Nie ma tutaj retrospekcji z przeszłości - każdy mówi o swoich krzywdach, a o wadze ich słów na ekranie stanowią jedynie talenty wykonawców i kierującego nimi Panahiego. Nieważne, czy dostajemy ciche wyznanie, czy wykrzyczaną listę krzywd. Wszystkie te momenty są jak cios w brzuch" - pisał w recenzji Interii Jakub Izdebski., otwiera się w nowym oknie

"To był zwykły przypadek" już w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

"To był zwykły przypadek" otrzymał wiele wyróżnień na całym świecie oraz nominacje do czterech Złotych Globów (w tym za najlepszy dramat) i dwie do Oscarów (najlepszy film międzynarodowy i scenariusz oryginalny).

Od niedawna film można obejrzeć bez żadnych dodatkowych opłat. Produkcja już jest dostępna w bibliotece platformy Canal+.

Zobacz też:

Nowa odsłona horroru przyprawia o dreszcze. Mocna premiera na VOD, otwiera się w nowym oknie