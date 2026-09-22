Ten film podbił serca Polaków. Teraz można go zobaczyć na streamingu

"Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej": Fabuła

Warszawskie Powiśle, ulica Dobra i jedno mieszkanie, w którym krzyżują się losy czwórki rodzeństwa: Benka, Franka, Nastki oraz Jany. Młodzi bohaterowie stają przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobą wkraczanie w dorosłość. Pierwsze poważne wybory, próby budowania bliskości i poszukiwanie własnego miejsca w życiu sprawiają, że ich codzienność zmienia się jak w kalejdoskopie, nie szczędząc im gorzkich lekcji.

Najmłodszy z rodzeństwa, Benek, zmaga się z bolesnym odrzuceniem ze strony Franka. Brat, który dotąd był jego największym oparciem, nagle się od niego odwraca. Jakby tego było mało, chłopaka nawiedza tajemnicza zjawa, Dusiołek, która odbiera mu sen i wywołuje nagłe napady paniki.

W tym samym czasie uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczną relację. Jego problemy niepokoją Nastkę, siostrę bliźniaczkę, która sama szuka poczucia bezpieczeństwa, kiedy jej związek się rozpada. Nad tą pękającą w szwach codziennością próbuje zapanować najstarsza z rodzeństwa, Jana. Tworzy projekt artystyczny, mający przynieść ukojenie nie tylko jej, ale i całej czwórce.

Sukces w kinach i na festiwalach

Kameralna, skupiona na detalach, historia jednej rodziny szybko przekształca się w uniwersalną opowieść o samotności w tłumie, potrzebie bliskości oraz o tym, jak trudno jest rozliczyć się z własną przeszłością, nie mając jednocześnie pewności co do kształtu nadchodzącej przyszłości.

Za reżyserię filmu odpowiada Emi Buchwald, dla której "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowy debiut. Bartłomiej Deklewa jako Benek, Izabella Dudziak jako Nastka, Tymoteusz Rożynek jako Franek oraz Karolina Rzepa jako Jana tworzą unikalną relację na ekranie, sprawiając, że losy rodzeństwa angażują od pierwszej do ostatniej minuty.

Zanim film trafił na ekrany kin i do streamingu, przeszedł drogę przez najważniejsze wydarzenia filmowe w kraju i za granicą. Produkcja została dostrzeżona na licznych festiwalach, otrzymując, między innymi, nagrody za reżyserię, drugoplanową rolę kobiecą (Karolina Rzepa), nagrodę dziennikarzy oraz nagrodę dla reżysera castingu (Katarzyna Gryciuk-Krzywda) na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W styczniu 2026 Emi Buchwald otrzymała również Paszport Polityki w kategorii Film.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" można będzie oglądać w serwisie CANAL+ od 26 września.

"Nie ma duchow w mieszkaniu na Dobrej" [trailer] materiały prasowe



