Ten film podbija Netfliksa! Jego nowa odsłona trafi wkrótce do kin

Oprac.: Paulina Gandor VOD

Netflix przygotował prawdziwą gratkę dla fanów zombie i apokaliptycznych klimatów. Od niedawna w streamingu można zobaczyć głośną kontynuację hitu "28 dni później". To dobry czas, by nadrobić film, ponieważ już niedługo do kin trafi trzecia odsłona serii.

