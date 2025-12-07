"Przymierze": fabuła i obsada

"Przymierze" to film w reżyserii Guya Ritchiego, który znacznie różni się od jego dotychczasowych dzieł. O czym jest? Podczas wojny w Afganistanie miejscowy tłumacz ryzykuje własne życie, by uratować rannego sierżanta i przewieźć go w bezpieczne miejsce. W roli głównej wystąpił Jake Gyllenhaal. Partnerują mu m.in. Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr oraz Emily Beecham.

Film został przyjęty bardzo pozytywnie przez publiczność. Szczególnie chwalono grę aktorską Gyllenhaala oraz głębię moralną. Produkcję zachwalał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski, pisząc: "'Przymierze' jest więc pełne empatii i humanizmu, co czyni go najdojrzalszym emocjonalnie filmem w dorobku Ritchiego".

Film nie opowiada jednej konkretnej prawdziwej historii, ale jest inspirowany setkami realnych przypadków afgańskich tłumaczy, którzy po wycofaniu wojsk USA znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

"Przymierze" online. Gdzie oglądać?

Film "Przymierze" od dzisiaj jest dostępny na HBO Max. Można go także oglądać na Prime Video.

