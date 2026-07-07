"Song Sung Blue" zdobył serca widzów i krtyków

"Song Sung Blue" to opowieść o wytrwałości, miłości i radości z odnalezienia swojego miejsca w świecie, nawet jeśli nie jest to miejsce, które sobie wymarzyliśmy. Film opowiada prawdziwą historię Mike'a (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson), muzyków, którym nie sprzyjało szczęście, ale którzy stali się lokalnymi ikonami, występując jako zespół Lightning & Thunder. To barwna mieszanka romansu, humoru i muzyki, w której uznani aktorzy rzucają się na głęboką wodę, zagłębiając się w repertuar Neila Diamonda. Jackman wciela się w Mike'a Sardinę'a, pełnego pasji artystę, który nie chce naśladować Diamonda - chce go interpretować. Hudson gra Claire, jego partnerkę w muzyce i życiu, która motywuje go do uwierzenia we własny talent.

Aktorski duet to główny powód, dla którego ten film jest wyjątkowy. Jackman nie po raz pierwszy prezentuje swoje umiejętności wokalne na ekranie, a jego doświadczenie na Broadwayu i nominacja do Oscara za rolę w filmie "Nędznicy" mówią same za siebie. Z kolei Hudson udowadnia, że chociaż minęło już 25 lat, odkąd zdobyła nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę Penny Lane w filmie "U progu sławy", nadal ma to "coś".

W filmie występują także: Michael Imperioli, Jim Belushi, Fisher Stevens oraz Ella Anderson. Za reżyserię odpowiada Craig Brewer.

W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał około 77 procent pozytywnych recenzji krytyków, a oceny publiczności były jeszcze wyższe. Kate Hudson otrzymała nominację do Oscara za swoją rolę.

"Song Sung Blue" wkrótce na streamingu

Film "Song Sung Blue" od 26 lipca będzie można oglądać na SkyShowtime.