Ten film był klapą w polskich kinach. Na streamingu bije rekordy popularności

"Oni cię zabiją": Komedia, horror i kino akcji w jednym

"Oni cię zabiją" to nietypowe połączenie komedii akcji z horrorem. Film w wyjątkowo śmiały sposób pokazuje sceny walki, jednocześnie nie stroniąc od szyderczego czarnego humoru.

Młoda kobieta musi przetrwać noc w Virgilu, tajemniczej i dziwacznej siedzibie-pułapce demonicznej sekty, jeśli nie chce zostać złożona w ofierze w następnej kolejności - brzmi opis produkcji.

W filmie Kiryła Sokołowa w główną rolę wcieliła się Zazie Beetz. Na ekranie partnerują jej: Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham i Patricia Arquette.

"Sokolov bawi się kamerą i inscenizacją. Umiejętnie skacze też między tonacjami. Czasem przeraża i buduje powoli napięcie, innym razem pozwala rozkręcić się masakrze, a z kolejnych obrazów czyni brutalną rewię. Przemoc jest u niego dosłowna, a zarazem bardzo przerysowana" - pisał o filmie nasz recenzent Jakub Izdebski.

"Im dalej w las, tym bardziej 'Oni cię zabiją' przypomina grę komputerową, w której Asia pokonuje kolejne poziomy, by na końcu zmierzyć się z groteskowym bossem" - zapewniał.

Film poniósł klęskę w światowych kinach, zarabiając w nich niespełna 20 milionów dolarów, przez co nie wyrównał nawet własnego budżetu. W Polsce w premierowy weekend zobaczyło go jedynie 12,8 tys. widzów.

Jak często to bywa w wypadku takich tytułów, gdy tylko trafił na streaming, okazał się jednak wielkim hitem. Obecnie jest najchętniej oglądanym filmem w bibliotece HBO Max. W pokonanym polu zostawił między innymi horror "Oddaj ją" oraz oscarową komedię "Prawdziwy ból".



