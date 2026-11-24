"Michael": Genialny artysta z zupełnie innej strony

"Michael" to filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie jednego z najbardziej wpływowych artystów świata kultury. Historia Króla Popu sięga daleko poza jego muzyczne dokonania. Wszystko zaczyna się od odkrycia niezwykłego talentu młodego Michaela, który staje na czele zespołu Jackson Five. Z czasem wyrasta na wizjonera, którego ambicje i nieustanne dążenie do doskonałości prowadzą na szczyt kariery muzycznej.

Film odsłania kulisy życia Michaela Jacksona oraz przypomina najbardziej kultowe występy z jego solowych początków. Widzowie poznają artystę z zupełnie nowej strony. Będą mieli niezwykłą okazję poczuć atmosferę jego legendarnych koncertów. To właśnie na scenie rozpoczęła się jego historia.

W roli głównej występuje debiutujący na ekranie Jaafar Jackson. W obsadzie znaleźli się również Nia Long, Laura Harrier oraz Juliano Krue Valdi. W filmie zobaczymy także Milesa Tellera oraz dwukrotnie nominowanego do Oscara Colmana Domingo.

Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua, wielokrotnie nagradzany twórca takich produkcji jak "Dzień próby", "Olimp w ogniu" czy serialu "Bez litości". Scenariusz napisał trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan ("Gladiator", "Aviator").

Michael dołącza do biblioteki kinowych hitów dostępnych w SkyShowtime, wśród których znajdują się m.in. "EPiC: Elvis Presley in Concert", "Hamnet", "Song Sung Blue", "Historia dźwięku" i "Wicked: Na dobre".

materiały prasowe



