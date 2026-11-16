Mocne kino akcji z ulubieńcem widzów w roli głównej. Film "Normal" zadebiutował w polskich kinach w kwietniu tego roku. Produkcja z Bobem Odenkirkiem, gwiazdą seriali "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula", wkrótce będzie dostępna również na streamingu. Już 20 listopada trafi do biblioteki platformy HBO Max.

"Normal": Bob Odenkirk w kolejnym filmie akcji

W produkcji w reżyserii Bena Wheatleya Bob Odenkirk wciela się w szeryfa Ulyssesa, dla którego tymczasowe oddelegowanie do urokliwego miasteczka Normal miało być szansą na nowy początek - ucieczką od problemów małżeńskich i zawodowych rozczarowań. Gdy jednak nieudany napad na bank burzy spokojny porządek lokalnej społeczności i na powierzchnię zaczyna wypływać mroczna tajemnica skrywana przez mieszkańców, Ulysses szybko przekonuje się, że w Normal nic nie jest takie, jakim się wydaje.

"Szeryf nie wie, w co się wpakował i nie był gotowy, by w prowincjonalnym miasteczku strzelać z bazooki do Yakuzy, ale przy odrobinie szczęścia i sprytu udaje mu się nawiązać walkę z postaciami wyjętymi z kina Takeshiego Kitano. Nie ma tutaj tak wymyślnej choreografii walk, jak w 'Johnie Wicku' i bon motów z serii 'Nikt', ale za to dużo radochy daje mieszanka obrazowej przemocy z kapitalnym komediowym timingiem Boba Odenkirka" - pisał o filmie Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Normal" to kolejna współpraca aktora z Derekiem Kolstadem, scenarzystą dwóch popularnych serii: "John Wick" i "Nikt". Duetowi partneruje reżyser Ben Wheatley, znany z takich produkcji jak "Rebeka" i "Meg 2: Głębia".

Oprócz aktora znanego z "Breaking Bad" w filmie oglądamy także m.in. Henry'ego Winklera, Lenę Headey czy Brendana Fletchera.

Produkcja została ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Na Rotten Tomatoes film uzyskał 78 proc. pozytywnych recenzji krytyków oraz 75 proc. od widzów. Wśród atutów najczęściej wymieniano przede wszystkim kreację Boba Odenkirka, umiejętne połączenie brutalnego kina akcji z czarnym humorem oraz nieprzewidywalny rozwój wydarzeń.