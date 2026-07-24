Klasyka kina na Netfliksie. Te filmy warto sobie przypomnieć

Fani komedii mogą w weekend wrócić do jednej z najbardziej kultowych serii. Pełna absurdalnych żartów "Naga broń" bawi kolejne pokolenia, a kreacja Lesliego Nielsena jako nieporadnego, ale zawsze gotowego do działania detektywa Franka Drebina na stałe zapisała się w historii komedii.

Na Netfliksie można obecnie obejrzeć wszystkie trzy części cyklu: "Naga broń z akt Wydziału Specjalnego", "Naga broń 2 i 1/2: Kto obroni prezydenta?" oraz "Naga broń 33 i 1/3: Ostateczna zniewaga".

Miłośnicy kina sensacyjnego mogą natomiast sięgnąć po "Polowanie na Czerwony Październik" z Seanem Connerym w roli głównej. Film z 1990 roku opowiada historię radzieckiego kapitana okrętu podwodnego, który podejmuje decyzję mogącą wpłynąć na losy świata. Produkcja, oparta na bestsellerowej powieści Toma Clancy'ego, do dziś pozostaje jednym z najbardziej cenionych thrillerów politycznych.

Nowości Netfliksa. Te premiery warto sprawdzić

Poza klasykami platforma stawia również na premierowe produkcje. Wśród najnowszych propozycji znalazły się zarówno kontynuacje popularnych historii, jak i zupełnie nowe tytuły.

Na Netfliksie jest już dostępny finał popularnej produkcji młodzieżowej. "Heartstopper Forever" czyli zwieńczenie historii uwielbianych bohaterów. Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

Joe Locke w "Heartstopper Forever" Netflix

Netflix proponuje również "Pragnienie" - tytuł, który może zainteresować widzów szukających bardziej tajemniczej opowieści. Meksykańska nowość z Polką w roli głównej (Ludwika Paleta) jest historią odnoszącej sukcesy prawniczki, która prowadzi pozornie idealne życie. Pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania.

Kolejną premierową propozycją jest "Aż po kres". Produkcja stawia na silne emocje i historię, która ma angażować widza od pierwszych minut. Wyciskająca łzy historia śledzi losy nieugiętej Jady (Nawell Madani), która poświęciła wszystko, by zostać matką. Gdy w końcu spełnia swoje największe marzenie, okazuje się, że jej syn ciężko choruje. Kobieta zrobi wszystko, by znaleźć dawcę i uratować dziecko, jednak walka o jego życie przybiera dramatyczny obrót.