Od 1 sierpnia na Netfliksie można oglądać wszystkie części słynnych horrorów - "Oszukać przeznaczenie". Na platformę giganta streamingowego trafiła także najnowsza odsłona - "Więzy krwi". Powrót po latach okazał się potężnym hitem w kinach, a teraz święci triumfy także i na Netfliksie.

Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce. Wyprzedza m.in. głośny thriller "Elize. Cienie kobiety" oraz komedię "72 godziny".

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi": udany powrót po latach

"Więzy krwi" okazały się najbardziej dochodową częścią z serii "Oszukać przeznaczenie". Zarobiła w kasach kin aż 315 mln dolarów na całym świecie. Znacznie przewyższyło to oczekiwania twórców, którzy stwierdzili, że jedynym właściwym kolejnym krokiem będzie zrealizowanie siódmej odsłony.

W filmie "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" śmierć postanowi dopaść całą rodzinę. Akcja filmu zaczyna się w latach 60., gdzie młoda Iris ma wizję katastrofy w futurystycznej restauracji na szczycie wieży. Kolejne sceny przenoszą nas do jej potomków. Jej wnuczka Stefani dozna podobnej wizji i odkryje, że śmierć chce dopaść ich wszystkich. Czy uda im się ją oszukać?

Film, który zadebiutował w 2025 roku, został okrzyknięty najlepszym z serii. W bohaterów wcielili się m.in. Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore i Alex Zahara. Za reżyserię odpowiadali Zach Lipovsky i Adam B. Stein.

Wiadomo już, że powstanie siódma odsłona z serii "Oszukać przeznaczenie". Za reżyserię ma odpowiadać belgijski twórca Michiel Blanchart.