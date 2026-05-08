Śmiech, wzruszenie i niezwykła historia. Netflix dodał film dla całej rodziny

Justyna Miś

"Niezwykle szlachetne stworzenia" to najnowsza propozycja Netfliksa na weekend. Film przedstawia poruszającą historię kobiety, która po stracie najbliższych odnajduje nowy sens życia w pracy w oceanarium. Produkcja z pewnością wyciśnie niejedną łzę.

Co za niespodzianka! Od dziś na Netfliksie można oglądać nowy film z Sally Field oraz Lewisem Pullmanem w rolach głównych. Czy "Niezwykle szlachetne stworzenia" okażą się nowym hitem platformy?

"Niezwykle szlachetne stworzenia": o czym jest nowy film Netfliksa?

"Niezwykle szlachetne stworzenia" to wzruszający dramat obyczajowy oparty na bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt. Film opowiada historię starszej kobiety, Tovy Sullivan, która po śmierci męża i zaginięciu syna pracuje nocami w niewielkim oceanarium. Jej życie jest pełne samotności i rutyny, aż do momentu, gdy nawiązuje niezwykłą więź z inteligentną ośmiornicą oraz zagubionym mężczyzną. Razem próbują odkryć prawdę o rodzinnej tragedii i odnaleźć sens życia po stracie.

W główną bohaterkę wciela się Sally Field, laureatka Oscara znana między innymi z filmów "Forrest Gump" i "Stalowe magnolie". Rolę Camerona gra Lewis Pullman, natomiast głosu ośmiornicy Marcellusowi użyczył Alfred Molina. W obsadzie pojawiają się także Joan Chen, Colm Meaney oraz Kathy Baker.

Film bazuje na powieści z 2022 roku, która sprzedała się w milionach egzemplarzy i była dużym hitem klubów książkowych w USA.

Reżyserką filmu jest Olivia Newman, znana wcześniej z filmu "Gdzie śpiewają raki". Scenariusz napisała wspólnie z Johnem Whittingtonem.

