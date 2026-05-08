Co za niespodzianka! Od dziś na Netfliksie można oglądać nowy film z Sally Field oraz Lewisem Pullmanem w rolach głównych. Czy "Niezwykle szlachetne stworzenia" okażą się nowym hitem platformy?

"Niezwykle szlachetne stworzenia": o czym jest nowy film Netfliksa?

"Niezwykle szlachetne stworzenia" to wzruszający dramat obyczajowy oparty na bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt. Film opowiada historię starszej kobiety, Tovy Sullivan, która po śmierci męża i zaginięciu syna pracuje nocami w niewielkim oceanarium. Jej życie jest pełne samotności i rutyny, aż do momentu, gdy nawiązuje niezwykłą więź z inteligentną ośmiornicą oraz zagubionym mężczyzną. Razem próbują odkryć prawdę o rodzinnej tragedii i odnaleźć sens życia po stracie.

W główną bohaterkę wciela się Sally Field, laureatka Oscara znana między innymi z filmów "Forrest Gump" i "Stalowe magnolie". Rolę Camerona gra Lewis Pullman, natomiast głosu ośmiornicy Marcellusowi użyczył Alfred Molina. W obsadzie pojawiają się także Joan Chen, Colm Meaney oraz Kathy Baker.

Film bazuje na powieści z 2022 roku, która sprzedała się w milionach egzemplarzy i była dużym hitem klubów książkowych w USA.

Reżyserką filmu jest Olivia Newman, znana wcześniej z filmu "Gdzie śpiewają raki". Scenariusz napisała wspólnie z Johnem Whittingtonem.