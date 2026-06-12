Swego czasu adaptacje powieści Nicholasa Sparksa cieszyły się ogromną popularnością. Jednym z typowych wyciskaczy łez była właśnie "Ostatnia piosenka". Film niedawno trafił na Netfliksa i zachwyca nowe pokolenie widzów.

"Ostatnia piosenka": słynny romans z Miley Cyrus w roli głównej

"Ostatnia piosenka" opowiada historię 17-letniej Ronnie Miller (Miley Cyrus). Jej życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy dowiaduje się o rozwodzie rodziców i przeprowadzce ojca (Greg Kinnear) z Nowego Jorku na Tybee Island w Georgii. Dziewczyna spędza u niego wakacje. Dzięki muzyce i nowej miłości Ronnie stopniowo odbudowuje relacje rodzinne.

Co ciekawe, Nicholas Sparks napisał scenariusz specjalnie z myślą o Miley Cyrus, a książka została ukończona dopiero później. Sama Miley nagrała do filmu kilka piosenek, m.in. "When I Look at You".

U boku Miley Cyrus wystąpił Liam Hemsworth. Zaiskrzyło między nimi nie tylko na ekranie, ale także poza nim. Dość szybko stali się parą i choć ich związek przechodził liczne kryzysy, 23 grudnia 2018 wzięli ślub w swoim domu w Nashville. Niestety małżeństwo nie przetrwało. Już w 2019 roku ogłosili separację, a rok później doszło do rozwodu.