"Oszukać przeznaczenie" to popularny cykl filmów grozy, który zdobył szerokie grono fanów na całym świecie. Do tej pory powstało sześć pełnometrażowych części. Każdy z filmów opowiada historię grupy bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć tragicznego w skutkach wypadku. Jednak radość z ocalenia jest złudna. Przeznaczenie zawsze się o nich upomina, a śmierć dopada każdego w sposób nieunikniony i często przerażający.

W odróżnieniu od klasycznych slasherów, gdzie zagrożeniem jest konkretny morderca, tutaj "złoczyńcą" jest sama śmierć. Pierwszy film z serii zadebiutował w 2000 roku i szybko zdobył status kultowego. Co ciekawe, jego scenariusz pierwotnie powstał z myślą o odcinku serialu "Z Archiwum X".

Seria "Oszukać przeznaczenie" na Netfliksie

Już 1 sierpnia na Netfliksa trafią wszystkie części z serii "Oszukać przeznaczenie". Na platformie pojawi się także najnowsza odsłona, czyli "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi", która debiutowała w kinach w zeszłym roku.

Szósta część okazała się ogromnym sukcesem kasowym. Kolejna odsłona serii stała się najbardziej dochodową i zarobiła w kasach kin aż 315 mln dolarów na całym świecie. Znacznie przewyższyło to oczekiwania twórców, którzy stwierdzili, że jedynym właściwym kolejnym krokiem będzie zrealizowanie siódmej odsłony.

W filmie "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" śmierć postanowi dopaść całą rodzinę. Akcja filmu zaczyna się w latach 60., gdzie młoda Iris ma wizję katastrofy w futurystycznej restauracji na szczycie wieży. Kolejne sceny przenoszą nas do jej potomków. Jej wnuczka Stefani dozna podobnej wizji i odkryje, że śmierć chce dopaść ich wszystkich. Czy uda im się ją oszukać?

Film, który zadebiutował w 2025 roku, został okrzyknięty najlepszym z serii. W bohaterów wcielili się m.in. Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore i Alex Zahara. Za reżyserię odpowiadali Zach Lipovsky i Adam B. Stein.

Wiadomo już, że powstanie siódma odsłona z serii "Oszukać przeznaczenie". Za reżyserię ma odpowiadać belgijski twórca Michiel Blanchart.