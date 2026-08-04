W serwisie streamingowym Canal+ online można już oglądać film "Christy" z Sydney Sweeney w roli tytułowej. Aktorka przeszła imponującą metamorfozę, by jak najlepiej wcielić się w legendę boksu.

O czym jest film "Christy"?

Od dziewczyny z głębokiego Południa do ikony boksu lat 90. Christy Martin zdobyła szczyt, ale jej największa walka toczyła się poza ringiem. Gdy rosnąca sława mieszała się z brutalną przemocą w czterech ścianach, każdy kolejny pojedynek stawał się dla niej szansą na wyrwanie się z koszmaru i odzyskanie własnego życia. Filmowa historia gwiazdy boksu opowiedziana w brawurowy i bezpardonowy sposób.

W roli głównej oglądamy gwiazdę "Euforii" - Sydney Sweeney. Partnerują jej m.in. Ben Foster, Merritt Wever oraz Katy O'Brian. Za reżyserię odpowiada David Michôd.

Sydney Sweeney przeszła imponującą transformację

Sweeney podczas pracy na planie zmieniła się nie do poznania. W rozmowie z "W Magazine" reżyser zdradził, że aktorka przybrała na wadze ponad 13 kg!

"Dostałam rolę Christy, miałam około trzech i pół miesiąca intensywnych treningów. Zaczęłam jeść więcej. Rano odbywałam godzinny trening siłowy, w ciągu dnia ćwiczyłam kickboxing przez dwie godziny, a wieczorem czekał mnie kolejny godzinny trening siłowy" - dodała Sweeney.

Sydney Sweeney na planie "Christy" Album Online East News

W wywiadzie dla serwisu Variety o współpracy z aktorką "Euforii" opowiedziała też Katy O'Brien. Gwiazda przyznała, że podziwia swoją koleżankę z planu - Sweeney na planie zdjęciowym niejednokrotnie otrzymała bolesne ciosy, ale to nie ostudziło jej zapału.

"Nawet po przybraniu na wadze Sydney jest ode mnie lżejsza o kilkanaście kilogramów, więc kręcenie scen walk nie było dla niej przyjemne. Wydawała się jednak w ogóle tym nie przejmować. Stwierdziła, że jeśli złamię jej nos, nie ma z tym żadnego problemu" - zdradziła O'Brien.