"Dzień sądu" podbija HBO Max. Fatalne recenzje, a widzowie wciąż oglądają

Od kilku dni w streamingu można zobaczyć tegoroczny film "Dzień sądu". Produkcja zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Top 10 platformy HBO Max. Choć tytuł cieszy się gigantycznym zainteresowaniem użytkowników, film nie zbiera pozytywnych recenzji. Średnia ocen na stronie IMDB wynosi 4,6.

Fabuła skupia się na losach stróża prawa, Johna Dorseya, który stoi na krawędzi utraty rodziny i pracy. W końcu decyduje się na współpracę z Butchem Haydenem, by ująć przebiegłą przestępczynię, Emily Rusk. To wszystko prowadzi do nieoczekiwanego obrotu spraw.

Głównym walorem filmu jest jego obsada. W "Dniu sądu" wystąpili m.in.: Zach Roerig ("Pamiętniki wampirów"), Billy Zane ("Titanic"), Cara Jade Myers ("Killers of the Flower Moon") czy Scott Adkins ("John Wick 4"). Choć fabularnie produkcja nie należy do tych wyszukanych i ambitnych, zapewnia dużą dawkę akcji i pościgów.

HBO Max: Top 10 najchętniej oglądanych produkcji

Po jakie filmy najczęściej sięgali w ostatnim czasie widzowie HBO Max? Ranking 10 najpopularniejszych tytułów prezentuje się następująco:

"Dzień sądu" "Blackway" "Loteria" "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" "Triumf" "Srebrna gwiazda" "Mission: Impossible - Dead Reckoning" "Babygirl" "Na złej drodze" "Susza 2"

