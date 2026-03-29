Rozbawi i wzruszy. Nadchodzi kontynuacja polskiego filmu Netfliksa

Kinga Szarlej

Nowy film "Podlasie", sequel "Nic na siłę", to opowieść o miłości i rodzinnych więzach, w której mieszkańcy małej miejscowości wspierają się nawzajem w trudnych chwilach. Kiedy zadebiutuje na Netfliksie?

Na początku zeszłego roku w Netfliksie zadebiutowała komedia romantyczna "Nic na siłę". Opowiadała o szefowej kuchni Oliwii, zwabionej podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, gdzie zakochuje się przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret. W główne role wcielili się w produkcji Anna Szymańczyk oraz Mateusz Janicki.

Twórcy filmu postanowili zrealizować kontynuację "Nic na siłę". Film "Podlasie", który opowie o miłości, rodzinie i wspólnocie. "W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru" - czytamy w informacji prasowej.

Główne role w produkcji grają Anna Seniuk, Artur Barciś, Anna Szymańczyk oraz Mateusz Janicki. W filmie wystąpią również: Filip Gurłacz, Cezary Żak, Paweł Koślik, Piotr Rogucki, Wiktor Zborowski i Joanna Trzepiecińska.

Film został wyreżyserowany przez Łukasza Kośmickiego na podstawie scenariusza, którego autorkami są Katarzyna Golenia i Katarzyna Frankowska.

"Podlasie" zadebiutuje w ofercie giganta streamingowego już 1 kwietnia! Szykujcie się na świetny seans.

Zobacz też: "Mumia": kultowa seria wraca po latach. Gwiazdor ponownie w uwielbianej roli

James V. Hart o pracy z Robinem Williamsem i improwizacjiJakub IzdebskiINTERIA.PL
