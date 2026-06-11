Przyciągnął tłumy widzów do kin. Wkrótce trafi na Netfliksa

"Minecraft: Film": gigantyczny sukces finansowy

"Minecraft: Film" Jareda Harrisa oparty jest na popularnej grze wideo z 2011 roku. Opowiada o czwórce życiowych wykolejeńców, która trafia do kwadratowego Nadziemia. Za wszelką cenę chcą się z niego wydostać. Ich przewodnikiem zostaje Steve - weteran Nadziemia, który doskonale zna panujące w nim zasady.

Produkcja zarobiła na całym świecie prawie 958 milionów dolarów. Fani doczekają się kontynuacji.

"To pierwsza w historii kina, zrobiona z tak dużym rozmachem adaptacja gry komputerowej z udziałem aktorów" - czytamy w informacji prasowej. W filmie występują Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansena i Jennifer Coolidge.

Film spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków. Część recenzentów chwaliła widowiskowość i energię produkcji, inni zarzucali jej fabularną prostotę i podporządkowanie się regułom kina familijnego.

"Minecraft: Film" trafi na Netfliksa

"Minecraft: Film" trafi na Netflix już 20 czerwca. Tymczasem można go oglądać na HBO Max.