Dzisiaj na Netfliksie po cichu zadebiutowała nowa komedia z Rosamund Pike i Sachą Baronem Cohenem w rolach głównych. O czym opowiada film "Panie przodem"? Zdradzamy poniżej!

"Panie przodem": fabuła, obsada

Historia określana przez Netfliksa jako "przewrotna satyra społeczna" opowiada o Damienie Sachsie (Sacha Baron Cohen), pewnym siebie kobieciarzu i bezwzględnym graczu korporacyjnym, który stoi u progu awansu na stanowisko CEO w dużej agencji reklamowej. Jego życie gwałtownie się zmienia, gdy budzi się w alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez kobiety.

Zmuszony do odnalezienia się w nowym porządku, Damien staje do rywalizacji z ambitną i bezkompromisową Alex Fox (Rosamund Pike), a ich zawodowo-osobisty konflikt przeradza się w błyskotliwą, pełną napięcia i humoru konfrontację, która w satyryczny sposób komentuje stereotypy dotyczące ról płciowych i władzy.

Reżyserką filmu jest Thea Sharrock, scenariusz napisali Natalie Krinsky oraz Cinco Paul i Katie Silberman, a producentami są Liza Chasin, Eleonore Dailly i Edouard De Lachomette. W obsadzie znaleźli się także Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw i Richard E. Grant.

"Panie przodem" to luźny remake francuskiego filmu "Nie jestem łatwy" (2018).