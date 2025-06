"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja": przebojowa komedia. O czym jest?

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" to szalona komedia o chłopakach z blokowisk, którzy przedawkowali język ojczysty. Reżyser Rich Peppiatt jak najlepszy DJ z wprawą miksuje fakty z czystą fikcją, a prawdziwym, grającym samych siebie raperom towarzyszy na ekranie Michael Fassbender.

Historie powstają z języka, narody powstają z opowieści. Oto nasza opowieść – poznajcie Kneecap, hip-hopowe trio z Irlandii Północnej. Liam i Naoise zawsze znajdą sposób, by w zajętym przez Anglików Belfaście dobrze się zabawić, sprzedać narkotyki, zakpić z wroga czy poganiać się z nadgorliwą policją. A do tego rapują po irlandzku, na wyspie, gdzie więcej osób zna nawet... polski. Kiedy niespodziewanie dołącza do nich JJ, niespełniony nauczyciel muzyki, hip-hop po irlandzku staje się dla tej trójki wyrazem politycznego sprzeciwu - czytamy w opisie.

Reklama

W recenzji dla Interii Rafał Pawłowski nazwał "Kneecap" filmową petardą, jakiej nie było od czasów kultowego 'Trainspotting'". Przyznał mu maksymalną notę.

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" online. Gdzie oglądać?

Film "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" od dzisiaj jest dostępny na platformie Max.

Czytaj więcej: Niezwykle poruszający melodramat. Do obejrzenia w zaciszu domowym