Na Netfliksa trafił kultowy film akcji z lat 90. Od wczoraj widzowie mogą przypomnieć sobie "Desperado" Roberta Rodrigueza z Antonio Banderasem i Salmą Hayek w rolach głównych. Produkcja do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych tytułów akcji swojej dekady.

"Desperado": kultowy film z lat 90.

"Desperado" to druga część tzw. Trylogii Mariachi, którą Robert Rodriguez rozpoczął filmem "El Mariachi" z 1992 roku. Reżyser nie tylko stanął za kamerą, ale również napisał scenariusz i wyprodukował film. "Desperado" trafiło do kin 25 sierpnia 1995 roku i szybko zyskało status kultowej produkcji.

Głównym bohaterem jest El Mariachi (w tej roli Antonio Banderas), były muzyk, który przybywa do małego miasteczka na granicy meksykańsko-amerykańskiej, by pomścić śmierć ukochanej. W poszukiwaniach pomaga mu Carolina (Salma Hayek), właścicielka księgarni. Ich celem jest Bucho (Joaquim de Almeida), który okazuje się mieć związek z przeszłością El Mariachi.

Film okazał się przełomem dla Antonio Banderasa i Salmy Hayek, a dynamiczna reżyseria Rodrigueza, efektowne sceny akcji i charakterystyczny styl sprawiły, że "Desperado" na stałe zapisało się w historii kina akcji lat 90. Teraz produkcję można ponownie oglądać na Netfliksie.