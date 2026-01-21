Powstaje film o legendarnym polskim muzyku. Wiemy, kto go zagra

"Mniej obcy": O filmie

"Mniej obcy" to napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom.

Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia.

Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

Oprócz Mikołaja Bukrewicza w filmie wystąpią również: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak, Marcel Barra, Patryk Pietrzak oraz Kinga Preis i Ireneusz Czop.

Za kamerą stanie Kristoffer Rus, twórca trylogii familijnej "Za duży na bajki". Scenariusz jest autorstwa Wiktora Piątkowskiego i Joanny Kozłowskiej.