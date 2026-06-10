Poruszający polski film trafił na streaming. Zdradzamy, gdzie oglądać

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Film "Brat" z Agnieszką Grochowską w roli głównej jest już dostępny na platformie streamingowej. Ten poruszający dramat dramat rodzinny zdobył uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Szczególnie doceniono niezwykle dojrzałą rolę 15-letniego wówczas Filipa Wiłkomirskiego.

Agnieszka Grochowska i Julian Świeżewski obejmują się w scenie z filmu "Brat" na tle budynków i zieleni.
Agnieszka Grochowska i Julian Świeżewski w scenie z filmu "Brat"materiały prasowe

Film "Brat" z Agnieszką Grochowską w roli głównej właśnie trafił na platformę Prime Video, gdzie można go obejrzeć w ramach abonamentu. To poruszający dramat rodziny, który został doceniony przez publiczność.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

"Brat": o czym jest?

"Brat" z gwiazdami polskiego kina w obsadzie - Agnieszką Grochowską, Julianem Świeżewskim, Jackiem Braciakiem i Tomaszem Schuchardtem - to dramat o dorastaniu i trudnych relacjach rodzinnych. Film jest poruszającą opowieścią o nastoletnim Dawidzie, który w obliczu problemów rodzinnych musi wziąć odpowiedzialność za siebie i swojego młodszego brata. Produkcja porusza tematy przemocy, biedy i poszukiwania bezpieczeństwa w świecie dorosłych.

Widzowie i krytycy filmowi chwalą film "Brat" między innymi za świetnie zagrane postacie dziecięce. 15-letniego wówczas Filipa Wiłkomirskiego, który gra tutaj jedną z głównych ról, wyróżniono za profesjonalny debiut aktorski podczas 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Komplementy za aktorstwo usłyszał też Tytus Szymczuk. Ponadto film otrzymał Nagrodę Jury Ekumenicznego podczas 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, a autorzy scenariusza - Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda - mogą pochwalić się Nagrodą ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego za najlepszy scenariusz z Europy Wschodniej.

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