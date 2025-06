Poruszający obraz wybitnej artystki. Doceniony film wkrótce na VOD

Oprócz wybitnej roli Angeliny Jolie, na wielkim ekranie w filmie "Maria Callas" swój talent pokażą także: nominowany do Oscara i nagrodzony Złotym Globem Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury") oraz wcielający się w rolę słynnego Arystotelesa Onasisa – Haluk Bilginer, laureat nagrody Emmy. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, który tworzył dialogi do seriali "Peaky Blinders" i "Taboo", a także do filmów "Spencer" i "Locke". Producenci "Marii Callas" mają w swoim portfolio pracę przy takich produkcjach jak nominowany do Oscara "Toni Erdmann", "Challengers" Luki Guadagnino i "To była ręka Boga" Paolo Sorrentino.

"Ten film jest jak dotąd moim najbardziej osobistym dziełem. Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć tę historię i podzielić się nią z publicznością na całym świecie, tak jak Maria zrobiła to swoim życiem" - mówi Pablo Larraín, reżyser filmu.

Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70-tych XX wieku Maria Callas wyobraża sobie i przeżywa na nowo burzliwą, piękną i tragiczną historię swojego życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości tamtych czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem – jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym. To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.

"Maria Callas" na VOD. Gdzie oglądać?

Od 20 czerwca film "Maria Callas" będzie można obejrzeć na platformach: Premiery CANAL+, Player, Rakuten, TVP VOD, Polsat Box Go, PLAY, Orange, Vectra, Megogo, Nowe Horyzonty VOD, MOJEeKINO.pl, E-kino pod Baranami, Toya, Alfanet.

