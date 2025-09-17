Poruszający film zaraz trafi na VOD. Od premiery w kinach minął niecały miesiąc

"Rozgrywka życia": film jeszcze niedawno podbijał kina

David Duchovny wraca na ekrany i do reżyserii w stylu, który pokochali fani "Californication" - z humorem, ironią i dużą dozą emocjonalnej szczerości.

"Rozgrywka życia" to opowieść o ojcu i synu, którzy próbują dogadać się po latach. Pełna błyskotliwych dialogów i zgryźliwego uroku historia o dwóch facetach, którzy próbują ogarnąć swoje relacje. Zamiast patosu - ironia. Zamiast łez - cięte riposty. Film lekki, zabawny i zaskakująco trafny w tym, co mówi o bliskości.

W obsadzie oprócz samego reżysera znaleźli się również: Logan Marshall-Green, Stephanie Beatriz oraz znani z "Californication" Pamela Adlon i Evan Handler.

"Rozgrywka życia": premiera w streamingu. Gdzie i od kiedy można obejrzeć film?

Choć od premiery filmu minął niecały miesiąc, już niedługo będzie można obejrzeć go w streamingu. Produkcja "Rozgrywka życia" już 1 października trafi na platformę Canal+ i zostanie udostępniona w ramach standardowego abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat.

